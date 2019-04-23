3,3 млрд убытков: Счетная палата предложила ликвидировать Корпорацию развития Северного Кавказа

Счетная палата России предлагает правительству решить, а нужно ли сохранять Корпорацию развития Северного Кавказа, ведь компания неэффективно тратит госсредства. С 2011 года в нее влили 12 миллиардов рублей, а получили убытки на 3,3 миллиарда.

— По итогам проверок АО «Корпорация развития Северного Кавказа» (КРСК) Счетная палата предложила правительству рассмотреть вопрос о приостановке ее докапитализации из федерального бюджета до подтверждения фактического целевого использования ранее выделенных средств на реализацию инвестиционных проектов. Также Счетная палата поставила вопрос о целесообразности продолжения деятельности КРСК, — говорится в отчете о работе Счетной палаты за 2018 год.

В 2010 году власти создали инвестиционный фонд «Корпорация развития Северного Кавказа» для развития бизнес-проектов в регионе. Деньги шли из бюджета, а руководство КРСК распределяло средства на самые важные проекты. Однако, по данным Счетной палаты, так и не смогло наладить нормальный механизм отбора проектов для финансирования.

Итоги деятельности КРСК за 2016–2018 годы оказались неутешительными

— На 5 октября 2018 года из более 100 инвестиционных заявок до стадии реализации и финансирования за два с половиной года дошли только две. Инвестиции составили 650 миллионов рублей. Это всего 7% всех средств, предоставленных Корпорации в 2016-2018 годах, — констатируют аудиторы Счетной палаты.

Самым масштабным для Корпорации стал проект медкластера, который собирались строить на Кавказских Минеральных Водах. Только на проектировку компания запросила 1,62 миллиарда рублей из бюджета. Деньги выделили, но позже Минкавказ пересчитал цену вопроса и пришел к выводу, что нужно вполовину меньше — 852,2 млн. По результатам конкурсного отбора и вовсе оказалось, что требуется 798,5 млн руб.

— В результате 821 млн руб. фактически заморожены на казначейском счете Корпорации в Ставропольском крае в течение почти двух лет, — пишут в Счетной палате. — А поскольку деньги целевые, то направить их на другие проекты нельзя.

Государственные средства «мёртвым грузом» висят на счетах компании

Кроме того, перенос проекта из Ставрополья в Карачаево-Черкесию, по мнению аудиторов, ухудшит транспортную доступность медкластера и приведет к удорожанию проекта из-за дополнительных расходов на подключение к сетям.

Похожая ситуация с неправильной оценкой объема финансирования произошла в 2016 году с проектом по созданию высокотехнологичного производства 3D-конусно-лучевых томографов. На анализ проекта КРСК запросила 450 миллионов рублей, но оказалось, что у компании-инициатора есть долговые риски, которые в Корпорации развития не учли. От анализа отказались, а деньги снова зависли.

Проект Международного выставочного центра рядом с аэропортом Минвод в Счетной палате тоже считают провалом КРСК. Его начали строить в 2012 году, вложили 4,6 миллиарда, но через два года бросили из-за разногласий между заказчиком, генподрядчиком и другими сторонами проекта.

Строительство Международного выставочного центра заморозили в 2014 годуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— До сих пор объект не достроен, не принят в эксплуатацию и генерирует убытки. Фактические расходы составили 4,6 млрд руб. Для завершения строительства требуется еще около 700 миллионов рублей. При этом актуальные бизнес-план и финансовая модель проекта отсутствуют, перспективы использования центра не определены. Об окупаемости проекта речь даже не идет, — следует из отчета Счетной палаты, опубликованного в конце 2018 года.

В Счетной палате считают, что деятельность КРСК идет в убыток государству.

— К концу 2018 года не достигнута ни одна из ключевых целей стратегии КРСК, проектная деятельность практически отсутствует, нет налаженного инвестиционного механизма, бюджетные средства лежат на счетах КРСК невостребованными. При этом накоплены убытки около 3,3 млрд рублей. Встает вопрос о целесообразности продолжения работы Корпорации, — резюмируют в Счетной палате.