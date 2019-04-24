2019-04-24T11:00:19+03:00
Происшествия

В Дагестане бандиты с битами разгромили сельский магазин

Продавец с дочкой стали жертвами жестокого ограбления [фото]
Евгения СОКОРЕВА
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Полицейские просят граждан помочь в поиске преступниковПолицейские просят граждан помочь в поиске преступников
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В Дагестане полицейские просят помощи в поимке грабителей, напавших на продавцов в селении Каякент. Битами мужчины в масках в кровь разбили лицо, спину и руки 55-летней женщине в продуктовом магазине и с той же жестокостью избили ее 19-летнюю дочь.

Нападение на сельский магазин произошло около 11 часов вечера 22 апреля. Из кассы преступники похитили 150 тысяч выручки, а с девушки сорвали все золотые украшения еще на 50 тысяч рублей. Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского МВД, пострадавших забрали в больницу Каякентского района.

В магазинчике было настоящее побоище Фото: Евгения СОКОРЕВА

В магазинчике было настоящее побоищеФото: Евгения СОКОРЕВА

- Сотрудниками полиции, прибывшими на место преступления, проведены следственные мероприятия. Изъяты отпечатки пальцев рук, следы обуви и фрагменты биты, использованной как орудие преступления. Также установлена автомашина, на которой предположительно передвигались подозреваемые, - сказали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Всех, кто может помочь расследованию, просят позвонить по телефону: 8-8722-99-48-17 (ОМВД России по Каякентскому району).

ИСТОЧНИК KP.RU

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