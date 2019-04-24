Трое полицейских до смерти избили отца чемпиона мира по MMA из Дагестана

В подмосковном Орехово-Зуеве трое полицейских на улице забили до смерти отца двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау. Следственный комитет после проверки инцидента возбудил уголовное дело против стражей порядка. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного следственного управления СКР по Московской области.

Трагедия произошла 11 апреля. На улице Гагарина в Орехово-Зуеве трое полицейских поссорились с 46-летним Сулли Юнусилау. Конфликт перешёл от слов к делу: стражи порядка напали на дагестанца и избили его. Когда мужчину доставили в больницу, медики констатировали крайне тяжёлые повреждения.

Больше недели врачи боролись за жизнь Сулли Юнусилау, но несколько дней назад он скончался от полученных травм. После проверки происшествия следователи СК сообщили о возбуждении уголовного дела против полицейских.

— В отношении трех сотрудников полиции, замещающих должности оперуполномоченных 2-го отдела полиции межмуниципального управления МВД России «Орехово-Зуево» возбуждены уголовные дела по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «превышение должностных полномочий с применением насилия», — говорится в сообщении пресс-службы.

yuunusilau_m Сын убитого Магомед Юнусилау двукратный чемпион мира по MMA

Следователи планируют узнать все подробности конфликта, который повлёк за собой столкновение и драку. Кроме того, полицейских собираются проверить на вменяемость.

— Планируется назначение психиатрической и генетической экспертиз, а также проведение очных ставок и выход на место происшествия с очевидцами, — говорится в сообщении СК.

В свою очередь в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что подозреваемые временно отстранены от исполнения обязанностей. Ведётся внутренняя проверка.

Напомним, что погибший является отцом двукратного чемпиона мира по по боям без правил Магомеда Юнусилау. Мужчина выступает в весовой категории до 66 килограммов. На счету 27-летнего спортсмена 6 боёв на профессиональной сцене без поражений. Мужчина никак не комментирует произошедшее, однако на его странице размещена цитата из Корана, которая может относиться к трагедии.

— Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры, — написал дагестанский чемпион MMA.