2019-04-24T20:45:12+03:00
Происшествия

Трое полицейских до смерти избили отца чемпиона мира по MMA из Дагестана

Против стражей порядка завели уголовное дело
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Магомед Юнусилау и его отец СуллиМагомед Юнусилау и его отец СуллиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

В подмосковном Орехово-Зуеве трое полицейских на улице забили до смерти отца двукратного чемпиона мира по смешанным единоборствам Магомеда Юнусилау. Следственный комитет после проверки инцидента возбудил уголовное дело против стражей порядка. Об этом «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главного следственного управления СКР по Московской области.

Трагедия произошла 11 апреля. На улице Гагарина в Орехово-Зуеве трое полицейских поссорились с 46-летним Сулли Юнусилау. Конфликт перешёл от слов к делу: стражи порядка напали на дагестанца и избили его. Когда мужчину доставили в больницу, медики констатировали крайне тяжёлые повреждения.

Больше недели врачи боролись за жизнь Сулли Юнусилау, но несколько дней назад он скончался от полученных травм. После проверки происшествия следователи СК сообщили о возбуждении уголовного дела против полицейских.

— В отношении трех сотрудников полиции, замещающих должности оперуполномоченных 2-го отдела полиции межмуниципального управления МВД России «Орехово-Зуево» возбуждены уголовные дела по статьям «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и «превышение должностных полномочий с применением насилия», — говорится в сообщении пресс-службы.

yuunusilau_myuunusilau_m
Сын убитого Магомед Юнусилау двукратный чемпион мира по MMA
609 отметок «Нравится»17 комментариевInstagram

Следователи планируют узнать все подробности конфликта, который повлёк за собой столкновение и драку. Кроме того, полицейских собираются проверить на вменяемость.

— Планируется назначение психиатрической и генетической экспертиз, а также проведение очных ставок и выход на место происшествия с очевидцами, — говорится в сообщении СК.

В свою очередь в пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что подозреваемые временно отстранены от исполнения обязанностей. Ведётся внутренняя проверка.

Напомним, что погибший является отцом двукратного чемпиона мира по по боям без правил Магомеда Юнусилау. Мужчина выступает в весовой категории до 66 килограммов. На счету 27-летнего спортсмена 6 боёв на профессиональной сцене без поражений. Мужчина никак не комментирует произошедшее, однако на его странице размещена цитата из Корана, которая может относиться к трагедии.

— Не думай, что Аллах не ведает о том, что творят беззаконники. Он лишь дает им отсрочку до того дня, когда закатятся взоры, — написал дагестанский чемпион MMA.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Дадим по голове и оставим замерзать»: зек, искавший богатых родителей «Вконтакте», угрожал матери похищенного ребенка
Мама 5-летнего Димы из Кинеля, украденного группировкой Руслана Бакиева, рассказала, как киднепперы забрали ее мальчика, а их лидер из колонии вымогал с нее 2 миллиона рублей
Новости 24
Суд арестовал главного борца с экстремизмом в КЧР, покрывавшего Рауфа Арашукова
Ставропольские спасатели вытащили из ванной кричавшую женщину
Жительница Чечни за 400 тысяч купила ребенка у женщины из Ингушетии
Павел Ливинский: «Общими усилиями вывели сетевой комплекс Кабардино-Балкарии в ТОП-10 по надежности в России»
Как доехать до кладбища в Ставрополе на Пасху
Следственный комитет просит арестовать силовиков, оказавшихся друзьями Арашуковых
В Чечне зафиксировали самые тяжелые ДТП по стране
Перекрытие дорог на Пасху в Ставрополе
В Ставрополе сотрудники ГИБДД задержали пьяного дебошира
ВТБ развивает сотрудничество с правительством Кабардино-Балкарии
Минобр Ставрополья хочет встретиться с родителями девочек, избивших и унизивших сверстницу
После ареста Арашуковых в Карачаево-Черкесии сменили начальника Следственного управления
На Ставрополье будут судить отцеубийцу
На Ставрополье инспектор ДПС «крышевал» грузоперевозки за взятки
В Минводах хулиган повредил пять автомобилей
Во Владикавказе задержана наркоторговка
На Ставрополье пьяный водитель устроил ДТП с двумя пострадавшими
На депутата из Дагестана завели уголовное дело за мошенничество, совершенное 17 лет назад
Самых талантливых почтовиков Северного Кавказа определили в Кисловодске
В Михайловске появился новый арт-объект
«Россети» направят в Чечню около 19 млрд рублей до 2024 года
На Ставрополье объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
В «Гармонии» завершился всероссийский турнир по дзюдо
На Ставрополье проведут световое шоу мирового уровня