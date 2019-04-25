2019-04-25T12:51:49+03:00
Спорт

Александру Емельяненко не вернули водительские права

Кисловодский суд отказал бойцу в апелляции
Вадим ХНЫГИН
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Емельяненко не сможет сесть за руль еще полтора года.Емельяненко не сможет сесть за руль еще полтора года.
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В Кисловодском городском суде рассмотрели апелляцию защиты Александра Емельяненко на решение оштрафовать его и лишить водительского удостоверения. В отсутствии Емельяненко и его адвокатов судья Константин Домоцев оставил без изменения изначальное постановление мирового судьи, гласившее, что за отказ пройти медосвидетельствование, Емельяненко должен заплатить 30 тысяч и не садиться за руль полтора года.

Александра Емельяненко задержали 1 марта в Кисловодске, где он тренируется в последнее время. В обеденное время он оставил свой Mercedes цвета золота в неположенном месте и отправился по своим делам. Его автомобиль мешал дорожному движению, и кто-то вызвал сотрудников ДПС. Вскоре, когда спортсмен вернулся, от него чувствовался запах алкоголя. Емельяненко отказался выполнить требование инспекторов предъявить документы на машину и пройти тест на алкоголь, а сел за руль своего авто и, выехав на тротуар, попытался скрыться от гаишников, устроив по пути два ДТП. Вскоре «мерина» заблокировали, но для задержания Емельяненко потребовался целый отряд стражей закона. В отделении полиции Александр продолжал вести себя неадекватно.

На следующий день Кисловодский городской суд арестовал его на 10 суток за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Уже когда он отбывал наказание в спецприемнике, мировой судья лишил Емельяненко водительских прав на полтора года и оштрафовал на 30 тыс. рублей.

Напомним, в мае 2015 года Емельяненко был осужден на 4,5 года лишения свободы за совершение насильственных действий сексуального характера, но уже в ноябре 2016 года вышел по УДО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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