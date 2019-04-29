В Ставрополе на камеры попал дерзкий налет на магазин подарков

В Ставрополе неизвестные преступники на днях обокрали небольшую подарочную лавку по адресу улица Мимоз, 26 (тихий спальный район города).

Это случилось в ночь с 27 на 28 апреля. Троим грабителям понадобилось всего лишь четыре минуты, чтобы каким-то образом вскрыть входную дверь, обчистить помещение и удрать с кассой под мышкой в неизвестном направлении. Остановить их было некому: охрана у магазина отсутствует.

Не исключено, что преступление совершили опытные взломщики магазинов. Однако в одном они просчитались: само воровство попало на камеры наблюдения.

По предварительным данным, в кассе подарочной лавки на момент вторжения бандитов оставалось порядка 17 тысяч рублей.

Хозяева магазина обратились с заявлением в правоохранительные органы. Сейчас по факту воровства из магазина подарков решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Идет поиск трех преступников, скрывшихся в неизвестном направлении. Выясняются все подробности произошедшего.