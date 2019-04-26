2019-04-26T14:02:27+03:00
Происшествия

Боевика из Дагестана экстрадировали в Россию из Королевства Марокко

Рамазан Саламов примкнул к террористам "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Уголовное дело по статье "участие в незаконных вооруженных формированиях" находится в производстве у следователей МахачкалыУголовное дело по статье "участие в незаконных вооруженных формированиях" находится в производстве у следователей МахачкалыФото: Евгения СОКОРЕВА
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По требованию Генеральной прокуратуры России из Королевства Марокко экстрадировали боевика из запрещенной в России террористической группировки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Рамазан Саламов родом из Дагестана. По версии следствия, он вербовал жителей республики примкнуть к террористам.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в надзорном ведомстве, в боевики мужчина пошел в 2016 году, а заграницу сбежал, когда о его преступной деятельности узнали правоохранители.

- Саламов был объявлен в международный розыск. Его задержали на территории Королевства Марокко. Запрос о его выдаче Генпрокуратура направила в Министерство юстиции Марокко в августе 2018 года, - добавили в Генеральной прокуратуре России. - Принять и доставить его поручено Федеральной службе исполнения наказаний и НЦБ Интерпола МВД РФ.

Уголовное дело по статье "участие в незаконных вооруженных формированиях" находится в производстве у следователей Махачкалы.

Марокко выдало России уроженца Дагестана, воевавшего в рядах ИГ.

СПРАВКА "КП"

"Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* - запрещенная в России международная террористическая организация, участники которой, считают формирование "партией". Ее основали еще в 1953 году, чтобы создать в мире исламское государство - халифат. В России организацию признали вне закона в 2003 году. Она считается преступной во странах, например, в США, Германии и многих мусульманских государствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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