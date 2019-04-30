В Махачкале с самолета сняли опасного террориста, прилетевшего из Сирии

Дагестанец, который больше двух лет подряд воевал на территории боевиков в Сирии, случайно задержан в махачкалинском аэропорту. Об этом сообщили в правоохранительных органах Дагестана.

- Во время проверки в пассажиропотоке авиарейса "Стамбул-Махачкала" выявлен и задержан прилетевший из Турции 31-летний Бийсолтан Джамалов, - уточнили силовики. - Уроженец села Нариман Ногайского района Дагестана находился в федеральном розыске за причастность к деятельности запрещенной в России международной террористической организации ИГИЛ.

Во время допроса задержанного правоохранителями установлено, что он с сентября 2016 года по январь 2019 года находился в Сирии. В этой стране мужчина принимал активное участие в деятельности исламистов.

А потом как ни в чем не бывало, выехал в Турцию, где спустя какое-то время сел на самолет до Махачкалы. И был очень удивлен своему задержанию в родном аэропорту. Ведь мужчина даже не предполагал, что на родине его разыскивают за участие в террористическом отряде.

Сейчас силовики выясняют все подробности преступления Бийсолтана Джамалова, устанавливают, что конкретно он делал на территории ИГИЛ.