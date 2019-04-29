2019-04-29T14:43:49+03:00
Политика

У Рамзана Кадырова родился внук

Счастливый глава Чечни поделился новостью с подписчиками [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Рамзан Кадыров с внуком на рукахРамзан Кадыров с внуком на рукахФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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У Рамзана Кадырова появился внук! Счастливый глава Чеченской Республики поделился новостью со своими подписчиками в социальных сетях, прикрепив к посту очаровательное видео, на котором он обнимает, качает и приветствует Турпала-Али Кадырова.

— Мой дорогой внучок, мой Турпал-Али, — не сдерживает ликования Рамзан Кадыров. — Ты ещё совсем крохотный, но Всевышний, подаривший нам тебя, возложил на твои неокрепшие ещё плечи большую ответственность. А как же иначе? Во-первых, ты носишь своё славное имя в честь великого воина ислама имама Али, во-вторых, твой отец носит имя любимого дяди нашего Пророка Хамзата, и в-третьих — ты правнук незабвенного спасителя чеченского народа Ахмата-Хаджи. Видишь, малыш, сколько блага и ответственности на тебе?

Рамзан Кадыров с внуком. Глава Чечни качает на руках новорожденного внука.

Отцом младенца стал племянник главы Чеченской Республики Хамзат Кадыров. Его родной отец и брат нынешнего главы Зелимхан Кадыров скончался в 2004 году. После этого Рамзан Ахматович принял его в семью как «названного сына».

Новорожденного Турпала-Али глава Чечни считает своим внуком. И возлагает на него большие надежды: на плечах новорожденного лежит ответственность за продолжение рода Кадыровых и дальнейшее служение чеченскому народу.

— Вся наша большая семья молится за тебя, чтобы ты быстро рос, хорошо учился, был всегда здоровым и бодрым... И главное - был достойным представителем рода Кадыровых, миссия которого во все времена состояла в служении Всевышнему И Чеченскому Народу... Мой маленький мальчик... Мой Турпал, — не может нарадоваться грозный Рамзан Кадыров.

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, малышу уже около двух месяцев.

— Турпал-Али родился в начале марта, это огромный праздник для всей семьи Рамзана Ахматовича и большая радость для нас. Это первый правнук Ахмата-Хаджи Кадырова, который увидел свет! Мы счастливы, — сообщил Джамбулат Умаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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