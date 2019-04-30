2019-04-30T12:46:57+03:00
Происшествия

Под Пятигорском полыхает пожар на рынке «Казачий»

Площадь возгорания составляет около двух с половиной тысяч квадратных метров [видео]
Вадим ХНЫГИН
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Фото с места ЧП.Фото с места ЧП.
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Утром 30 апреля случился сильный пожар на одном из крупнейших вещевых рынков Северного Кавказа. Полыхает сразу несколько торговых павильонов, расположенных прямо вдоль федеральной трассы «Кавказ».

Бушующий огонь вырывается из их окон, в небо взметаются огромные клубы удушливого чёрного дыма.

На видео видно, что в начале одиннадцатого трасса была не перекрыта — по крайней мере, в одном направлении. Площадь возгорания составляет около двух с половиной тысяч квадратных метров. Пожару присвоен второй, повышенный класс опасности.

В настоящее время к месту возгорания прибывают пожарные расчёты МЧС из Пятигорска и соседних населённых пунктов, которые сходу приступили к тушению пожара.

В Пятигорске горит рынок «XXI век».

ИСТОЧНИК KP.RU

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