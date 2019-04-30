2019-04-30T13:22:31+03:00
Происшествия

За многомиллионную взятку бывшего полпреда губернатора Ставрополья приговорили к тюрьме

Дело Сергея Батынюка тянулось с 2015 года
Евгения СОКОРЕВА
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Сергей Батынюк. Фото: с сайта администрации Невинномысска.Сергей Батынюк. Фото: с сайта администрации Невинномысска.
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Завершилось дело о многомиллионном взяточничестве экс-полпреда губернатора Ставропольского края Сергея Батынюка.

Ессентукский городской суд 30 апреля 2019 года признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима, на 3 года лишил права занимать должности в государственной власти, дал еще 2 года ограничения свободы после отбывания наказания и удовлетворил иск потерпевшей о взыскании 12 млн рублей.

Это те деньги, которые Сергей Батынюк в 2015 году взял у собственницы строительной компании "Мидас", якобы для подкупа следствия. Против фирмы тогда возбудили уголовное дело за неуплату налогов на сумму свыше 150 млн рублей. Но взятку на тот момент полпред губернатора Ставрополья никому не передал и деньгами распорядился по своему усмотрению.

Информация о задержании коррупционера появилась 25 января 2018 года. Четырежды Батынюку продляли срок ареста. В суд дело с обвинительным приговором поступило только в январе 2019 года.

ДОСЬЕ-"КП"

С 2012 по 2015 год Сергей Батынюк занимал должность главы Невинномысска, но лишился работы, потому что не смог пройти проверку на полиграфе. В 2015-2017 годах он работал в должности полпреда губернатора по Предгорному району. Его уволили по достижению пенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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