В Железноводске во время пожара в жилом доме пострадали 13 человек

Врачи срочно госпитализировали десять человек после пожара в многоэтажке города Железноводск. Еще несколько были направлены на амбулаторное лечение. Об этом сообщила 6 мая пресс-служба ГУ МЧС по региону.

- Во время пожара, по данным Центральной городской больницы Железноводска, пострадали 13 человек, из них госпитализированы десять человек. Среди них - пять детей. Еще три человека с менее серьезными диагнозами было медиками направлены на амбулаторное лечение, - передают в ведомстве.

Известно, что пожар начался рано утром 6 мая в девятиэтажном жилом доме на улице Энгельса. Пламя быстро распространялось. Предварительная площадь горения в панельном доме составила около ста квадратных метров. По информации мэрии Железноводска, возгорание случилось из-за взрыва бытового газа на первом этаже. На данный пожар уже потушен срочно прибывшими по вызову очевидцев пожарными бригадами. Из горевшего здания эвакуированы полсотни человек.

Фото с места ЧП. Instagram

По словам очевидцев, эвакуация была затруднена поломкой лифта и домофона на двери. Полностью сгорели три этажа.

На месте ЧП экстренно развернут оперативный штаб, в самом Железноводске введен и действует режим ЧС. Власти города готовятся разместить жильцов пострадавшего от пожара дома в местной гостинице. Людей обеспечат горячим питанием. По факту пожара проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.