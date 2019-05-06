«Суперджеты» продолжат летать на Северном Кавказе

Авиакатастрофа в Шереметьево, унесшая жизни 41 человека, заставила многих заговорить о безопасности самолетов Sukhoi Supperjet 100. Это второй разбившийся самолет данной модели. В 2012 году в Индонезии во время демонстрационного полета «Суперджета» погибли 45 человек. В эксплуатации в России находятся 139 самолетов SSJ100, в том числе 106 - в России.

Из аэропорта «Ставрополь» «Суперджет» трижды в день летает в «Шереметьево» - в 8:50, в 17:35 и в 21:10. Еще один рейс выполняется в Санкт-Петербург. Вылет - в 12:25 по вторникам, четвергам и воскресеньям. До сих пор никаких инцидентов с самолетами Сухого не было, однако в аэропорту затруднились давать оценку техническому состоянию авиапарка.

По словам генерального директора аэропорта «Ставрополь» Виктора Соловьева, технический контроль состояния эксплуатируемых воздушных судов осуществляют только авиакомпании, которым они принадлежат.

- Службы аэропортов не обладают ни возможностями, ни полномочиями выполнять данные работы, - отметил Соловьев.

В аэропорту «Минеральные Воды» «Суперджеты» тоже есть. Они летают дважды в день в Москву - в 7:10 и в 02:25, а также в Калугу (в 13:50 по понедельникам, четвергам) в Ростов-на-Дону (в 8:10 во вторник, пятницу, в 22:00 по субботам), в

Симферополь (в 18:30 по понедельникам, четвергам, субботам) и в Челябинск (в 22:55 по понедельникам, четвергам). Есть еще рейс в Череповец.

Начальник службы планирования и управления производством аэропорта "Минеральные Воды" Виталий Беланов заверил, что после трагедии в Москве в аэропорту обстановка спокойная. Пусть и с поздним прибытием, в понедельник из Шереметьево благополучно прилетели два рейса. На вопрос о возможных дополнительных мерах безопасности он ответил:

- Такие вопросы решает «Росавиация». Ждем от них указаний. Должно быть официальное письмо. Пока его нет. Меры безопасности у нас и так постоянно усилены. Мы сейчас работаем в штатном режиме.

Из аэропорта «Владикавказ» «Суперджет» по средам и воскресеньям в 10:45 выполняет рейс в Ростов-на-Дону. На «Сушке» также можно добраться из Грозного в Ростов-на-Дону в 22:00 по средам, пятницам и воскресеньям.

Из Махачкалы самолет RRJ-95 (одна из модификаций «Суперджета») доставляет авиапассажиров в Краснодар (вылет в 15:10 по понедельникам, средам, пятницам) и Ростов-на-Дону (вылет в 17:45 по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям).

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