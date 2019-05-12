На Ставрополье двухлетний мальчик заживо сгорел в автомобиле отца

В Кочубеевском районе Cтавропольского края возбуждено уголовное дело по факту гибели мальчика в результате возгорания автомобиля. Об этом сообщает пресс-службе СУ СКР по Ставрополью.

Утром 12 мая в селе Казьминском Кочубеевского района произошло возгорание автомобиля ВАЗ 2107, припаркованного хозяевами возле частного дома. Машина сгорела дотла. При тушении пожара на переднем сиденье пожарными были обнаружено тело двухлетнего сына владельца машины. Ребенок заживо сгорел в автомобиле.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По предварительным данным правоохранителей, ребёнок случайно оказался в незапертом родителями салоне автомашины, играя вместе с другими детьми во дворе. И выйти из загоревшегося автомобиля мальчик не смог.

Причины возгорания и гибели ребенка устанавливаются. В качестве одной из основных версий рассматривается неосторожное обращение мальчика со спичками. Сейчас следователями совместно со специалистами МЧС проводится осмотр места происшествия.

Допрашиваются очевидцы. Уже назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Расследование возбужденного уголовного дела продолжается.