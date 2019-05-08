Сколько заработали зампреды правительства Ставрополья и их жены

Зампред Александр Бойков в 2018 году получил доход в 4,1 млн. руб, став самым богатым из замов Владимира Владимирова. Бойков владеет 15 сотками земли, домом площадью около 300 кв. м и машиной Honda Pilot.

Зампред Николай Афанасов показал доход в 2,6 млн. рублей. Его жена принесла в семейный бюджет более 9,8 млн рублей. У супругов Афанасовых имеются две квартиры общей площадью 250 кв. м, в общем пользовании - участок земли почти 11 соток и дом на 270 кв м, записанный на ребенка. У жены есть и свой магазин.

Николай Великдань задекларировал 3,9 млн. Ему принадлежит квартира площадью 100 кв. м. и одно машино-место. Но машина — только служебная. Жена заработала 813 тыс. У нее два земельных участка на 3488 кв. м и дом на 174 кв.м. Также в собственности прицеп.

Иван Ковалев стал богаче на 3,7 млн. Он живет с семьей в доме в 456 кв. м, владеет двумя квартирами площадью 132 и 49 кв. м, а также семью нежилыми помещениями на 324 кв. м, автомобилями Toyota Land Cruiser и KIA Sorento. Супруга Ковалева заработала 169 тыс рублей. Ей принадлежит квартира (71 кв. м), четвертая часть дома и земельного участка (1483 кв. м), а также кроссовер Hyundai Creta.

Ларисе Калинченко принадлежат две квартиры площадью 83 и 30 кв. м и гараж в 54 квадрата. А заработала она за год 2,5 млн. - столько же, сколько Ирина Кувалдина, которая владеет 2/3 в квартире площадью 85 кв. м и машиной КИА Венга.

Самым крутым автомобилем среди зампредов управляет Роман Петрашов — у него Mercedes-Benz GLS 400 4Matic. В автосалонах такие продают за 6 с хвостиком миллионов. При этом получил Петрашов 2,9 млн. за год. Ему принадлежит большой дом на 370 кв. м. и земля (2400 кв. м). Жена Петрашова, согласно ведомости, не заработала в минувшему году ни копейки.

Владелицей двух автомобилей является жена Александра Золотарева — в её распоряжении старая ГАЗ-3102 и Nissan Qashqai. Зарабатывает Золотарева в два раза больше мужа — 6,3 млн против 2,6 млн у супруга.

Глава аппарата правительства Вячеслав Гладков задекларировал 2,4 млн дохода и лодку «Фрегат». В собственности также есть треть доли квартиры на 60 кв. м. и гараж. У жены в собственности — «Тойота Венца»

Юрий Скворцов обогатился за 2018 год на 3,4 млн рублей. В собственности есть небольшой участок земли, дача, доля в квартире и беседка.