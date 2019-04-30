Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2019 года в Ставрополе: куда сходить, что посмотреть

Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2019 года в Ставрополе расписана аж до середины месяца - будет куда сходить и что посмотреть не только в сам праздник.

В краевой столице начинаются выставки, концерты и спортивные соревнования, посвященные Великой Победе. Например, сторонники активного отдыха смогут присоединиться к эстафете-марафону или веломаршу, поклонников кино ждут бесплатные киносеансы, а открытие парка военной техники «Патриот» и светомузыкальное шоу оценят и дети, и взрослые.

Главными мероприятиями непосредственно Дня победы станет парад на центральной площади, шествие «Бессмертного полка», выступление тысячеголосого хора и массовый автопробег через весь город. Завершится праздник концертом Дениса Майданова и салютом. «КП на Северном Кавказе» публикует полную программу мероприятий на День Победы 9 мая 2019 года в Ставрополе:

1 – 10 мая

Выставка рисунков «Была война… Была Победа». Детский Центр «Орленок», ул. Бруснева, 2/3а. Время работы: ежедневно с 9.00 до 20.00.

3 – 5 мая

10.00 - городской турнир по футболу среди юношей «Победный май». Стадион детско-юношеской спортивной школы по футболу «Кожаный мяч» Романа Павлюченко, ул. Серова, 418.

3 мая

17.00 - открытие фондовой выставки с разделом «А.В. Шегедин. Художник, участник Великой Отечественной войны». Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, просп. К. Маркса, 76.

4 – 5 мая

10.00 - городской турнир по фехтованию «Героям Победы посвящается». Детско-юношеская спортивная школа № 3, ул. Васильева, 35.

4 – 19 мая

10.00, 12.00, 14.00, 16.00 - тематическая экскурсия «Народ – Победитель. Гражданский подвиг работников тыла». Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история», ул. Западный Обход 58 в.

4 мая

10.00 - чемпионат и первенство города Ставрополя по спортивной гимнастике «Весна Победы». Детско-юношеская спортивная школа № 3, просп. К. Маркса, 15.

10.00 - эстафета-марафон «Знамя Победы». Аллея Славы Парка культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

11.00 - городской велопробег «Веломарш Победы». Площадь 200-летия города Ставрополя.

13.00 - военно-патриотическая акция Ставропольского краевого колледжа искусств «Военных лет звучат мотивы». Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

14.00 - концертная программа народного хора «Огонёк» «Весна Победы». Ставропольский городской Дом культуры, пр. Октябрьской революции, 4.

17.00 - сольный концерт Казачьего ансамбля песни и пляски «Вольная степь». Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

5 мая

10.00 - панихида памяти воинов, не вернувшихся с фронта или умерших от последствий военных лишений.Собор святого равноапостольного князя Владимира, ул. Рогожникова, 19/1.

12.00 - праздничный концерт «Победы негасимый свет». Открытая площадка,

пр. Молодогвардейский, 19-21.

12.00 - мастер-класс «Наша Победа!». Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история», ул. Западный Обход 58 в.

12.00 - торжественная церемония открытия парка военной техники «Патриот». Площадь Святого князя Владимира.

12.00 - городская патриотическая акция «Солдатский платок». Площадь Святого князя Владимира.

13.00 - праздничная программа Ставропольского краевого колледжа искусств «Помним! Гордимся!». Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

13.00 - первенство города Ставрополя по велоспорту «Дороги Победы». Таманская лесная дача.

16.00 - праздничный концерт «Сияй в веках, Великая Победа». Сквер на пересечении улиц Чехова – Мимоз.

16.00 - городская интеллектуально-историческая игра «Знай наших!». Александровская площадь.

16.00 - праздничный концерт «Победы негасимый свет». Открытая площадка,

ул. Магистральная, 16/1.

18.00 - кинолекторий «Прощаться не будем». Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история», ул. Западный Обход 58 в.

6 – 12 мая

Тематическая выставка художественных работ «Великая война, великая победа». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21. Время работы в праздичные дни уточняйте по телефону (8652) 36-51-77.

6 – 17 мая

Выставка художественных работ «Война. Победа. Память». Детская школа искусств № 4, ул. Пирогова, 64 а.

6 мая – 30 июня

Выставка-панорама масштабных моделей мировой боевой техники времен Великой Отечественной войны из частных коллекций. Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. Слядневой, просп. К. Маркса, 15.

6 мая

10.00 - традиционная легкоатлетическая эстафета на призы газеты «Ставропольская правда». Площадь Ленина.

10.30 - литературная программа «Свет победного мая». Библиотека-филиал № 18, ул. Пригородная, 213/3.

11.00 - вечер памяти «Игра в войну… Не мы, она играла с нами». Библиотека-филиал № 1, ул. Морозова, 90.

11.00 - финал патриотической акции «Поэтический марш-бросок читающей армии правнуков Победы!». Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева, ул. Мира, 382.

11.00 - торжественное мероприятие с подведением итогов акции «Интернет-дневник «Семейные истории о войне». Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, ул. Маршала Жукова,14.

12.00 - праздничный концерт «Победы негасимый свет». Молодежный «Пионер», Октябрьская, 101.

13.00 - вечер мужества «Неугасимый огонь памяти». Библиотека-филиал № 12, ул. Шеболдаева,4.

13.00 - тематическая программа «День Победы – как он был от нас далек…». Библиотека-филиал № 13, ул. Ленина, 474.

13.30 - литературная программа «Герои Отечества – подвиг и доблесть». Библиотека-филиал №14, ул. 50 лет ВЛКСМ, 32/3.

14.00 - праздничный концерт «Листая страницы Великой Победы». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

14.00 - литературно-музыкальная программа «И снова май, цветы, салют и слезы». Библиотека-филиал № 4, ул. Пушкина, 67/б.

14.00 - праздничный концерт «Салют, Победа!». Детская музыкальная школа № 1, ул. Дзержинского, 87.

14.00 - тематический вечер «Дорогами Великой Отечественной». Центральная городская библиотека, просп. Октябрьской Революции,7/2.

15.00 - тематический вечер «И все-таки наденьте ордена! И с праздником Победы, ветераны!». Библиотека – филиал № 6 им. Витислава Ходарева, ул. Серова, 422.

15.00 - праздничная концертная программа «А победа на всех одна». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

15.00 - праздничная программа «Победа в наших сердцах». Помещение для работы с населением, ул. 50 лет ВЛКСМ, 16/3.

16.00 - праздничный концерт «Победы негасимый свет». Открытая площадка,

ул. 50 лет ВЛКСМ, 39/1,2,3.

16.00 - тематическая программа «Только отважным героям радость победы дана!». Библиотека-филиал №3 им. Ивана Бурмистрова, ул. Бурмистрова, 67.

16.00 - литературный набат «Мы за ценой не постоим». Библиотека-филиал № 2, ул. Доваторцев,44/1.

18.00 - памятное мероприятие, посвященное открытию Стены памяти «Народная Победа». Просп. Октябрьской Революции, пешеходная зона.

18.30 - городская акция «Театр о войне». Просп. Октябрьской Революции, пешеходная зона.

20.00 - городская патриотическая акция «Огни памяти выпускников – 2019». Мемориал «Вечная Слава».

7 мая

10.00 - литературно-музыкальный вечер «Склоняя голову перед подвигом солдата». Филиал Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени В.Маяковского, ул. Краснофлотская, 88.

10.00 - традиционная акция по высадке цветов «Цветущая история». Мемориал «Холодный родник».

12.00 - творческая встреча со ставропольским художником, участником Великой Отечественной войны Шегединым А.В., посвященная 95-летию художника. Ставропольский краевой музей изобразительных искусств, просп. К. Маркса, 76.

12.00 - праздничная концертная программа «Нам память сердца говорит». Помещение для работы с населением, ул. Родосская, 3.

12.00 - праздничный концерт «Великой Победе посвящается!». Открытая площадка, ул. Морозова, 66.

13.00 - историко-литературная встреча «Голоса войны минувшей». Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. Слядневой, просп. К. Маркса, 15.

13.00 - литературно-музыкальный вечер «Далекая дорога к Победе». Библиотека-филиал № 8, ул. Семашко,16.

13.00 - церемония развода Караула сводного отряда Поста № 1. Торжественный прием учащихся в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ». Мемориал «Вечная Слава».

13.00 - показ художественного фильма «На пути в Берлин». Дом культуры «Мир», ул. Серова 420.

13.00 - показ художественного фильма «Разведчики». Дом культуры «Ставрополец», ул. Трунова 71.

13.00 - показ художественного фильма «Вдали от Родины». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

13.00 - показ художественного фильма «Спасти Ленинград». Молодежный культурно-досуговый центр «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

14.00 - всероссийская акция «Диктант Победы». Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история», ул. Западный Обход 58 в.

14.00 - торжественное открытие выставки музейных предметов «Победный май». Музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. «Память», ул. Шаумяна, 45/1.

14.00 - праздничная программа «Весна Победы» ансамбля «Дети войны». Центр досуга и кино «Октябрь», просп. К. Маркса, 54.

15.00 - праздничная концертная программа «Победный майский день». Молодежный культурно-досуговый центр «Пионер», ул. Октябрьская, 101.

16.00 - тематическая программа литературно-музыкального театра-гостиной «Гармония» имени Г. Пухальской «Песни с фронта». Центральная городская библиотека, просп. Октябрьской Революции, 7.

17.00 - праздничная программа театра вокальной музыки «Звездный» «Песни Победы». Центр досуга и кино «Октябрь», просп. К. Маркса, 54.

19.00 - праздничная концертная программа концертного духового оркестра им. Даниила Осиновского «В память о былом». Концертный зал Ставропольского Дворца культуры и спорта, ул. Ленина 251.

8 мая

10.00 - литературный привал «Победный Май». Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского, ул. Социалистическая, 1

11.00 - праздничный концерт «Победы негасимый свет». Открытая площадка, ул. Доваторцев, 13.

11.00 - интерактивная военно-историческая программа «Победный МАЙ». Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева, ул. Мира, 382.

11.00 - концерт творческих коллективов Ставропольской государственной филармонии «Я шел к тебе 4 года…». Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история», ул. Западный Обход 58 в.

13.00 - праздничный концерт «Победы негасимый свет». Открытая площадка, ул. 50 лет ВЛКСМ, 8 а.

14.00 - интеллектуальная игра «По страницам Великой Отечественной войны». Ставропольская краевая библиотека для молодёжи имени В.И. Слядневой, просп. К. Маркса, 15.

14.00 - урок мужества по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие…» к 95-летию со дня рождения писателя «Им страх и подлость были не к лицу». Ставропольская краевая детская библиотека им. А.Е. Екимцева, ул. Мира, 382.

15.00 - праздничный концерт «Победы негасимый свет». Площадь 200-летия.

9 – 12 мая

Интерактивная выставка «Ставрополье – испытание огнем» Музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история». Крепостная гора.

9 мая

8.00 - торжественный митинг, посвященный 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мемориал «Холодный родник».

12.00 - массовый автопробег «Спасибо деду за Победу». Стела героям-доваторцам – памятник «Танк Т-34».

14.00 - праздничная программа «Нам этот мир завещано беречь!» с работой площадки «Солдатский привал». Открытая площадка, просп. Юности, 20

Площадь Ленина:

09.30 - городская акция «Наследники Великой Победы» (в рамках военного парада в городе Ставрополе);

10.00 - военный парад войск Ставропольского гарнизона;

11.00 - гражданская патриотическая инициатива «Бессмертный полк»;

17.00 - праздничный концерт «О героях былых времен» (Ставропольский Академический ордена «Знак Почёта» театр драмы им. М.Ю.Лермонтова (центральный вход), пл. Ленина, 1);

17.00 - финал краевой молодежной акции «Вальс Победы»;

18.00 - показ художественного фильма «Офицеры».

Крепостная гора:

8.30 - возложение цветов к мемориалу «Вечная Слава» (Мемориал «Вечная Слава»);

10.00 - акция – письмо ветерану «Полевая почта» (Каскадная лестница);

10.00 - день открытых дверей в музее Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. «Память» (Музей Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. «Память», ул. Шаумяна, 45/1);

11.30 - праздничный концерт «Победный майский день весны» творческих коллективов города Ставрополя (главная сцена);

11.30 - праздничная программа «Слава тебе, победитель солдат!» с работой площадки «Солдатский привал» (Восточный склон);

11.30 - праздничная программа для ветеранов Великой Отечественной войны «Солдатский привал»;

12.00 - публичная площадка «Помним! Гордимся! Расскажи о ветеране» («свободный микрофон»);

13.00 - выступление сводного (тысячного) детского хора Ставропольского края «Поющая юность Ставрополья»;

16.00 - концертная программа Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» «Песни, опалённые войной»;

17.00 - акция «На волне Победы» с одновременным исполнением песни «День Победы»;

18.00 - показ художественного фильма «В бой идут одни старики»;

19.30 - народное караоке с участием государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье»;

20.00 - праздничный гала-концерт «Победная весна»;

21.00 - концерт Дениса Майданова;

22.00 - праздничный фейерверк.

Александровская площадь:

12.00 - праздничный концерт участников фестиваля-конкурса солдатской и патриотической песни «Солдатский конверт»;

16.00 - праздничная программа с участием кавер-групп «Салют, Победа!»;

17.00 - акция «На волне Победы» с одновременным исполнением песни «День Победы».

18.00 - продолжение праздничной программы с участием кавер-групп «Салют, Победа!»;

Площадь Святого князя Владимира:

11.00 - праздничная программа «Духом не сломленный народ!». Музейно-выставочный комплекс «Моя страна. Моя история», ул. Западный Обход 58 в;

15.00 - праздничная программа «И снова май, весна, Победа!»;

17.00 - акция «На волне Победы» с одновременным исполнением песни «День Победы»;

18.00 - показ художественного фильма «Спасти Ленинград»;

19.30 - светомузыкальное шоу.

Парк культуры и отдыха «Центральный», ул. К. Хетагурова, 11:

8.00 - возложение цветов в Ленинском районе: Памятник-комплекс «Аллея Героев»;

13.00 - праздничная концертная программа «Великой Победе посвящается!» с работой площадки «Солдатский привал»;

12.00 - праздничная программа краевой клинической больницы «Наша Победа».

Парк культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111:

11.00 - праздничная программа «Салют Победы» с работой площадки «Солдатский привал».

10 мая

10.00 - литературная гостиная «Поэзия огненных лет» к 95-летию со дня рождения поэтессы Юлии Друниной – участницы Великой Отечественной войны. Ставропольский государственный историко-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н. Прозрителева и Г.К.Праве, ул. Дзержинского, 135

12 мая

12.00 - тематический просмотр и обсуждение отрывков из мультипликационных фильмов о войне «Солдатская сказка». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

10.00 - городские соревнования по конному спорту (конкур) «Вперед к Победе». Конно-спортивный стадион парка культуры и отдыха «Победа», ул. Шпаковская, 111.

13 мая

13.00 - концертная программа «Авторские песни о войне». Киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

19.00 - концертная программа «Поклонимся великим тем годам» Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье». Ставропольский Академический театр драмы им. М.Ю. Лермонтова, пл. Ленина 1а.

14 мая

13.30 - заседание правового клуба «Человек и закон» на тему «Государство и право в годы Второй мировой войны». Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю. Лермонтова, ул. Маршала Жукова,14.

15 мая

9.30 - парад дошкольных войск. Детский сад № 7, ул. Серова, 484.

10.00 - исторический экскурс «Память сильнее времени». Ставропольская краевая библиотека для слепых и слабовидящих имени В. Маяковского, ул. Социалистическая, 1.

16 мая

10.00 - спортивно-патриотическая игра «Зарничка». Детский сад № 20, ул. Фроленко, 2 а.

17 мая

10.00 - парад дошкольных войск. Детский сад № 17, ул. Южный обход, 55 д.