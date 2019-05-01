Зеленский снова извинился перед Кадыровым

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский снова извиняется перед Рамзаном Кадыровым и всем мусульманским миром — на этот раз политик и юморист принёс извинения за кадры с плачущим главой Чечни.

Они появились программе «ЧистоNews», которую выпускает Зеленский. В одном из сюжетов мельком появляется Рамзан Ахматович в слезах — чеченский лидер плакал после молитвы. Использование видео в передаче многие мусульмане посчитали бестактностью. И Зеленский уверил, что сам не имел ни малейшего понятия о них.

— Дело вообще было не в Кадырове. Там была какая-то нарезка видео, вообще не связанная с этим. И в эту нарезку попало видео, где плакал Рамзан Кадыров, — объяснил новоизбранный президент в беседе с Дмитрием Гордоном на канале «112».

По словам Зеленского, ему позвонили журналисты, заинтересовавшиеся отрывком и реакцией на него. Тогда, пересмотрев сюжет, он впервые увидел этот отрывок видео. За него, по словам украинского президента, отвечала другая группа редакторов.

— Там такая ситуация, мусульманский мир. Вот что меня остановило. Я сказал, что не знаю, в чем там суть, так что пересмотрю эту историю. А пока перед всем мусульманским миром я за наших ребят хочу попросить прощения, — резюмировал Владимир Зеленский, подчеркнув, что задевать религиозные темы было «некрасиво».

Напомним, что по результатам выборов он с огромным преимуществом обошёл действующего президента Украины Петра Порошенко. Зеленский набрал во втором туре 73,22% голосов, а его оппонент довольствовался 24,45 процентами.