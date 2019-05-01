«Ахмат» — «Зенит» 4 мая 2019

Со всей уверенностью можно сказать, что пришедших на этот матч в Грозном болельщиков и многочисленных телезрителей из всех уголков страны ждёт хороший футбольный спектакль, в котором каждый из соперников — намерены не отсиживаться в обороне, а искать удачи у чужих ворот.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Перевес в матчах между этими соперниками на стороне многоопытных петербуржцев. В 23 сыгранных матчах с «Тереком», а затем «Ахматом» футболисты с берегов Невы праздновали победы 11 раз. 6 матчей завершились победой грозненцев и столько же — ничьей.

Разность забитых-пропущенных мячей - 20:36 в пользу «Зенита».

Самую крупную победу северяне одержали над «Тереком» в далёком 2005 году — 5:1, в августе 2017 года питерцы опять же дома победили «Ахмат» со счётом 4:0.

Но и на счету футбольного клуба из столицы Чечни есть крупная победа над соперником - 4:1. Это было в ноябре 2015 года. Но всё-таки чаще всего - 5 раз - зрители так и не дождались забитых голов в матчах этих команд.

Ровно полгода назад, 4 ноября «Зенит» в Санкт-Петербурге в равной игре лишь благодаря сомнительному пенальти, который реализовал Маркизио, смог вырвать победу у «Ахмата» — 1:0.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Захватив лидерство в Премьер-лиге с первого тура, «Зенит» не допустил, чтобы его настигли «Спартак», «Краснодар» или «Локомотив».

После 26 сыгранных матчей, подопечные Сергея Семака с 57 очками на 9 очков опережают идущий вторым «Локомотив». На счету питерцев 18 побед и лишь 5 поражений.

Последнее фиаско «Зенит» потерпел в последнем туре перед зимним антрактом, уступив дома «Рубину» со счётом 1:2. В весенней части чемпионата ПЛ в 9 матчах северяне одержали 7 побед при 2 ничьих, забив в чужие ворота 24 мяча, а пропустив лишь 9.

В матче 26 тура «Зенит» обыграл на своём стадионе «Крылья Советов» со счётом 4:2.

«Терек» с 35 набранными очками идёт девятым. Разница мячей у команды отрицательная — 24:27.

Воспитанники Рашида Рахимова по 9 раз выигрывали и проигрывали в чемпионате, при 8 ничьих.

После нового года игроки «Ахмата» одержали поровну побед, ничьих и поражений — по 3, забив 9 голов, а пропустив 10.

27 апреля в матче между «Динамо» и «Ахматом» счёт так и не был открыт.

КОМУ ВАЖНЕЕ ПОБЕДА

Безусловно, «Зениту», который уверенно движется к своему шестому титулу чемпионов страны. Руководство «Газпрома» не прогадало, пригласив из «Уфы» на пост главного тренера Сергея Семака.

В случае победы над «Ахматом» и осечки «Локомотива» в Туле (матч между «Арсеналом» и железнодорожниками начнётся через полчаса с небольшим после окончания встречи в Грозном) клуб из Санкт-Петербурга ещё до вылета на родину начнёт отмечать своё очередное чемпионство.

Помимо большой группы фанатов «сине-бело-голубых», за «Зенит» будет болеть и в Ингушетии, откуда приедет солидная группа болельщиков, чтобы поддержать своего земляка, полузащитника сборной России Магомеда Оздоева.

Защитникам «Ахмата» придётся поломать голову над тем, как нейтрализовать опаснейшую связку нападающих Артём Дзюба — Сердар Азмун, каждый из которых забил в этом сезоне в «Зените» по восемь голов.

Тем не менее, футболисты «Ахмата», которых наверняка придёт на «Ахмат-Арену» поддержать сам Рамзан Кадыров, собираются не просто дать бой визави, а намерены играть на победу. «Ахмату» вполне по силам прибавить в концовке чемпионата и финишировать пятым, что даст клубу право принять участие в квалификационном турнире Лиги Европы.

Отбыв дисквалификацию, рвётся в бой хавбек «Ахмата» Антон Швец. Но всё никак не оправится после перелома ноги венесуэльский защитник Анхель Вилькер.

Нападающий грозненцев Беким Балай так прокомментировал предстоящую битву:

— «Зенит» — отличная команда. Но мы играем дома и постараемся добиться победы. Уверен, матч будет интересным.

АРБИТРАЖ

Главным судьёй этого матча назначен москвич Алексей Матюнин.

В сезоне 2018/19 он обслуживал один матч с участием «Ахмата» и два — с участием «Зенита». И, что интересно, все они закончились поражениями обоих клубов с одинаковым счётом 1:2.

Матюнин не стесняется лезть в карман за карточками для нарушителей — в 14 матчах он предъявил 77 жёлтых и 4 красных карточки. Причём, в двух встречах он показал по 10 «горчичников». В частности, так было в матче 17-го тура «Зенит» — «Рубин», в которой были предупреждены по 5 футболистов каждой из команд.

Ассистировать Матюнину на линии будут его земляки Дмитрий Сафьян и Тихон Калугин.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ АХМАТ - ЗЕНИТ

Букмекеры полагают, что «Зенит» одержит победу. Коэффициент на его победу — 1,91, на ничью - 3,4, на успех «Ахмата» — 4,45.

Наиболее вероятный результат встречи - 1:2 в пользу «Зенита».

27-й тур. «Ахмат» — «Зенит»

Грозный. Стадион «Ахмат-Арена». Вместимость 30 597 человек.

4 мая 2019 года, суббота. Начало мачта в 16:30.

Стоимость билетов 100 и 300 рублей.