Автором самого популярного в России политического блога "Сталингулаг" оказался инвалид из Дагестана

Блогером, который ведет самый популярный в русскоязычном сегменте Telegram политический канал "Сталингулаг", оказался 27-летний инвалид из Дагестана. Ранее СМИ уже писали, что за маской анонима скрывается житель Махачкалы, но достоверно это стало известно только сейчас, когда он лично подтвердил все слухи:

- Привет. Я Александр Горбунов, трагикомично больше известен как Саня из Дагестана. До сегодняшнего дня у меня не было никаких аккаунтов в соцсетях и заводить их я не планировал. Но видит Бог, вы сами меня сюда затащили, так что читайте и терпите, - разместил тот обращение на своем популярном канале со ссылкой на личную страницу в Telegram.

Свой первый аккаунт Александр завел в Twitter еще летом 2013 года. И это был не "Сталингулаг", а страница "@algorbunov" с размещенной информацией про место жительство, возраст и имя. Через год личный Twitter стал уже аккаунтом "Сталингулаг", и все данные были стерты. В 2016 году блогер запустил в дополнение одноименный Telegram-канал, куда перешла часть поклонников из Twitter. Сейчас на него подписаны 300 тысяч пользователей. Аккаунты пользуются рекордной в среде политического блоггинга популярностью. В Twitter на него подписаны больше 1 млн пользователей.

Есть аккаунт и в instagramФото: СОЦСЕТИ

- С одной стороны думают, что я ноющий пессимистичный правдоруб, а с другой - дебил, занимающийся телефонным терроризмом со своего номера, - рассказывает о себе Александр.

Ранее, напомним, в сети разлетелся слух про обыск в доме родителей еще только предполагаемого автора "Сталингулаг". Со слов самого Александра, силовики Дагестана заподозрили его в звонке о минировании объектов в Москве, но при разбирательстве быстро выяснилось, что это оказалось ошибкой. Факт обысков парень не подтвердил и не опроверг.

Отметим, что уроженец Махачкалы страдает спинальной мышечной атрофией, из-за которой постепенно отмирают клетки спинного мозга. Его блог известен критикой российской действительности, где публикуются саркастические комментарии на актуальные события из сфер общественной и политической жизни.