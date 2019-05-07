"Я обязательно буду адмиралом!": в авиакатастрофе в Шереметьево погиб юный мичман из Дагестана

Жертвой трагедии в Шереметьево стал и 23-летний мичман военного корабля из Дагестана. В Мурманске, куда 5 мая из Москвы должен был вылететь роковой рейс, Наврузу Искандерову оставалось отслужить 2 месяца по контракту. Потом он собирался вернуться в Санкт-Петербург, где уже с отличием окончил Военно-морской политех, чтобы продолжить учиться и воплотить свою мечту - стать адмиралом. В селе Усемикент, где последние 7 лет жил Навруз, известие о его гибели прозвучало, как гром среди ясного неба. Всего за несколько дней до авиакатастрофы он приезжал домой и при друзьях повторял свое юношеское обещание: "Я обязательно буду адмиралом!". А у главы села просил землю, чтобы отстроить дом и завести большую семью.

Глава села рассказывает, каким был Навруз Искандеров 00:00 00:00

- Ко мне Навруз приходил 30 апреля. Обратился за землей под строительство дома, - вспоминает глава села Магомедзапир Казбеков. - Разговоры заводил о женитьбе на местной девушке, семью завести хотел. Никаких тревог или предчувствий. Ничего.

И хотя Навруз хотел обзавестись семьей, любимой девушки у него не былоФото: Евгения СОКОРЕВА

Хоронить Навруза Искандерова будут всем селом. Парень - сирота. Два года назад он сам похоронил мать, скончавшуюся от рака. И до последнего был ее единственной опорой, потому что отец умер еще раньше в разводе на родине в Казахстане. Братьев или сестер у Навруза нет.

- Никогда не показывал, что ему тяжело, - рассказывает Джамал Магомедов, директор школы, в которой учился Навруз. - Учился очень хорошо, спортивный, воспитанный, первым вызывался помочь по любому делу. Нам рассказали, что и погиб он, потому что остался в самолете помогать другим. Те, кто сидели рядом с ним, выжили.

Джамал Магомедов о Наврузе: "Он никогда не жаловался на судьбу. Хотя пережил многое!" 00:00 00:00

Напомним, 5 мая в "Шереметьево" после жесткой посадки загорелся Superjet 100 компании "Аэрофлот" рейса Москва-Мурманск. На борту находились 78 человек - 73 пассажира и 5 членов экипажа. Спастись успели те, кто занял места у выхода. Погиб 41 человек - 40 пассажиров и 1 член экипажа. В СКР России после трагедии завели уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Приоритетной версией о причине трагедии остается ошибка пилота.

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