День жестянщика: крупный град выпал в Ставрополе

На Ставрополье снова обрушился град с ливнем.

Красота стихии завораживает. Так выглядело небо над Ставрополем 8 маяФото: СОЦСЕТИ

И хотя синоптики предупреждали, что погода в крае резко ухудшится, а спасатели рассылали сообщения с советами подготовиться ко встрече со стихией, не все автомобилисты успели позаботиться о своих машинах.

Размер града, который прошел на СтавропольеФото: СОЦСЕТИ

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/707602" frameborder="0"></iframe> "Майский дождик в Ставрополе...с градом!".

Некоторых град застал в пробках, других в рабочее время, когда нельзя выскочить на парковку и помочь своей "ласточке". Вот очевидцы засняли, как в Северо-Западном районе краевой столицы пищат сигнализации из-за ударов льдин по кузовам припаркованных авто. И никто из владельцев не спешит накрыть автомобиль от града:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/707600" frameborder="0"></iframe> Град бьет машины на парковке в Ставрополе.

Вот так необычным способом один из ставропольцев позаботился о своем автомобилеФото: СОЦСЕТИ

Но оказалось, что град был не самым страшным испытанием. Из-за интенсивного дождя вода не успевала уйти в канализацию и на дорогах буквально текли реки. Да такие, что местами образовались лужи глубиной почти метр:

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/707601" frameborder="0"></iframe> В Ставрополе машина утонула в луже после сильнейшего ливня.

Впрочем, полистав в соцсетях новости от жителей соседних республик, становится понятно, что ставропольцы - не единственные, кто пережил сегодня непогоду. Фото с градом выкладывают и из Дагестана:

Снимок сделал житель ДагестанаФото: СОЦСЕТИ

- Махачкала, 8 мая. Град сфотографировали на камеру смартфона. Отдельные градины в диаметре достигали несколько сантиметров. О нанесенных повреждениях пока ничего неизвестно, местные жители рассказали только о факте удара стихии, - рассказывают пользователи.

А эту запись опубликовал житель Карачаево-Черкесии: