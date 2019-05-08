2019-05-08T19:59:08+03:00
Происшествия

День жестянщика: крупный град выпал в Ставрополе

Град прошел с сильнейшим ливнем, после которого машины тонули в лужах [фото, видео]
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
В соседних республиках тоже прошел сильный дождь, а местами крупный градВ соседних республиках тоже прошел сильный дождь, а местами крупный град
Изменить размер текста:

На Ставрополье снова обрушился град с ливнем.

Красота стихии завораживает. Так выглядело небо над Ставрополем 8 мая Фото: СОЦСЕТИ

Красота стихии завораживает. Так выглядело небо над Ставрополем 8 маяФото: СОЦСЕТИ

И хотя синоптики предупреждали, что погода в крае резко ухудшится, а спасатели рассылали сообщения с советами подготовиться ко встрече со стихией, не все автомобилисты успели позаботиться о своих машинах.

Размер града, который прошел на Ставрополье Фото: СОЦСЕТИ

Размер града, который прошел на СтавропольеФото: СОЦСЕТИ

"Майский дождик в Ставрополе...с градом!".

Некоторых град застал в пробках, других в рабочее время, когда нельзя выскочить на парковку и помочь своей "ласточке". Вот очевидцы засняли, как в Северо-Западном районе краевой столицы пищат сигнализации из-за ударов льдин по кузовам припаркованных авто. И никто из владельцев не спешит накрыть автомобиль от града:

Град бьет машины на парковке в Ставрополе.

Вот так необычным способом один из ставропольцев позаботился о своем автомобиле Фото: СОЦСЕТИ

Вот так необычным способом один из ставропольцев позаботился о своем автомобилеФото: СОЦСЕТИ

Но оказалось, что град был не самым страшным испытанием. Из-за интенсивного дождя вода не успевала уйти в канализацию и на дорогах буквально текли реки. Да такие, что местами образовались лужи глубиной почти метр:

В Ставрополе машина утонула в луже после сильнейшего ливня.

Впрочем, полистав в соцсетях новости от жителей соседних республик, становится понятно, что ставропольцы - не единственные, кто пережил сегодня непогоду. Фото с градом выкладывают и из Дагестана:

Снимок сделал житель Дагестана Фото: СОЦСЕТИ

Снимок сделал житель ДагестанаФото: СОЦСЕТИ

- Махачкала, 8 мая. Град сфотографировали на камеру смартфона. Отдельные градины в диаметре достигали несколько сантиметров. О нанесенных повреждениях пока ничего неизвестно, местные жители рассказали только о факте удара стихии, - рассказывают пользователи.

А эту запись опубликовал житель Карачаево-Черкесии:

Стихия ударила и в КЧР.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24