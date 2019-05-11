Украл сюжет фильма «Аватар»: суд рассмотрит иск чеченского писателя к Джеймсу Кэмерону

Чеченский писатель Руслан Закриев намерен отсудить у режиссёра фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона 10 миллионов рублей. Литератор уверен, что сюжет своего знаменитого фильма американец украл из его книги «Секретное оружие». Заводской суд Грозного принял к рассмотрению иск писателя о нарушении авторских прав.

Закриев борется с несправедливостью с 2015 года. Сначала чеченский писатель попытался подать в суд по месту прописки. Литератор требовал от американца возместить ему миллиард долларов. Однако все инстанции в Ставропольском крае отклонили заявление в связи с неподсудностью Джеймса Кэмерона — режиссёр является гражданином США. Несмотря на это, Руслан не оставил попыток привлечь к ответственности автора легендарного фильма.

Роман «Секретное оружие» был, по словам писателя написан в далёком 1996 году. А опубликован в свободном доступе на сайте «Проза.ру» в 2002 году. И сюжет «Аватара» как две капли воды похож на блок из книги Закриева.

В Чечне, сначала, не отнеслись к иску писателя серьёзно и с той же формулировкой отклонили заявление о нарушении авторских прав. Однако Верховный суд республики посчитал это решение некорректным.

— Верховный суд Чеченской Республики отменил определение Заводского суда Грозного, которым был оставлен иск Закриева без движения. Он обязал районный суд принять дело к рассмотрению, поэтому по Кэмерону будут назначены слушания, — рассказал адвокат истца Дмитрий Казацкер.

Интересно, что, по словам самого Закриева, представители Кэмерона согласились с тем, что сюжет произведений очень похож. Однако требование писателя признать его соавтором сценария вышедшего в 2009 году «Аватара» не выполнили. Наоборот, они в ответ обвинили чеченского литератора в плагиате.

Сам Кэмерон неоднократно заявлял, что начал работу над сценарием фильма в далёком 1994 году. Однако тогда у режиссёра не было технических возможностей для реализации своей задумки, поэтому он отложил «Аватар» на многие годы. Поэтому представители автора легендарной киноленты уверены в своей правоте.

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