На Ставрополье мужчина открыл огонь по компании с детьми

В Ставропольском крае завели дело на 32-летнего жителя Предгорного района. Днем 10 мая посреди улицы из охотничьего ружья он открыл огонь по компании людей.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального СКР, пьяный мужчина поссорился с одним из выпивавших с ним приятелей и в отместку начал стрелять из своего гладкоствольного ружья по всем, кто находился рядом. Оружие взял дома.

Под горячую руку попали 7 человек, включая двух маленьких детей возрастом 10 лет и 4 года. Довести дело до убийства преступник, к счастью, не смог. Потерпевшим оказали помощь медики, и сейчас их жизням ничего не угрожает.

- Госпитализировали только одного взрослого мужчину с ранением глаза. По счастливой случайности, остальные получили незначительные повреждения. У одного из детей, например, травма головы, - сообщила старший помощник руководителя следственого управления по взаимодействию со СМИ СКР по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.

Стрелка задержали и заключили под стражу. Ему инкриминируют статью "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".