2019-05-13T13:03:47+03:00
Происшествия

На Ставрополье мужчина открыл огонь по компании с детьми

Ранены 7 человек, им помогают врачи
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Стрелка задержали. Фото: пресс-служба СКР СКСтрелка задержали. Фото: пресс-служба СКР СК
Изменить размер текста:

В Ставропольском крае завели дело на 32-летнего жителя Предгорного района. Днем 10 мая посреди улицы из охотничьего ружья он открыл огонь по компании людей.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе регионального СКР, пьяный мужчина поссорился с одним из выпивавших с ним приятелей и в отместку начал стрелять из своего гладкоствольного ружья по всем, кто находился рядом. Оружие взял дома.

Под горячую руку попали 7 человек, включая двух маленьких детей возрастом 10 лет и 4 года. Довести дело до убийства преступник, к счастью, не смог. Потерпевшим оказали помощь медики, и сейчас их жизням ничего не угрожает.

- Госпитализировали только одного взрослого мужчину с ранением глаза. По счастливой случайности, остальные получили незначительные повреждения. У одного из детей, например, травма головы, - сообщила старший помощник руководителя следственого управления по взаимодействию со СМИ СКР по Ставропольскому краю Екатерина Данилова.

Стрелка задержали и заключили под стражу. Ему инкриминируют статью "покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Ставропольский край»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Религиозное радио заработало в Ингушетии
Кадыров назвал «фальшивкой» видео нападения боевиков на военных в Чечне
В Махачкале столкнулись две маршрутки
Губернатор Ставрополья стал лидером по росту популярности
В Чечне придумали свое шоу "Голос"
В Кабардино-Балкарии будут судить международного наёмника
Глава Северной Осетии обеднел на 4 млн рублей
Почти 600 пьяных водителей наказали на майские праздники на Ставрополье
В Белоруссии запретили продавать мясо птицы из Ставропольского края и Чечни
Глава ставропольского села заняла место с помощью купленного диплома
Ставропольский мошенник обещал за деньги работу в ФСБ
На Ставрополье завели уголовное дело после гибели ребенка в отцовской машине
В Железноводске прошел чемпионат по гуманной ловле рыбы
В Дагестане в ДТП с полицейским автомобилем пострадали три человека