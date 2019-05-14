Как «ЕвроХим» отметил 9 Мая

Есть у невинномыссцев, работающих на предприятиях холдинга «ЕвроХим», особенная традиция - следить за состоянием двух подшефных мемориалов, связанных с памятью о Великой Отечественной войны. С них и начинается подготовка ко Дню Победы, здесь же проходят первые праздничные мероприятия.

В конце апреля десант предприятия отправился в Архыз, чтобы провести субботник на Софийской поляне у мемориала «Защитникам перевалов Кавказа». Этот комплекс был построен молодежью «Невинномысского Азота» много лет назад и с тех пор в зоне ответственности заводчан. Уже 4 мая здесь прошло торжественное собрание для сотрудников и ветеранов невинномысских предприятий «ЕвроХима» и возложение цветов к мемориалу.

Еще один подшефный для коллектива памятник - братская могила Советских воинов, павших в боях за Невинномысск в 1942 - 1943 годах. У мемориала в микрорайоне Головное 8 мая собрались ветераны войны и труженики тыла, в мирное время работавшие на «Азоте», сотрудники предприятий, чтобы отдать дань памяти героям. Затем для ветеранов устроили праздничный обед и концерт.

В этот же день молодые специалисты «Невинномысского Азота» приняли участие в городском этапе общекраевой эстафеты-марафона «Знамя Победы». Забег проходил на дистанции 2 километра - от военкомата до обелиска «Вечная Слава».

Праздничный забег 8 мая

В День Победы еврохимовцы присоединились к общегородскому торжественному мероприятию около ДК Химиков, и затем в колонне, украшенной георгиевскими лентами и цветами, с фотографиями фронтовиков заводчане прошли к обелиску «Вечная Слава», чтобы возложить цветы, вспомнить тех, кто на боевом и трудовом фронте ковал Победу.

После праздничного шествия на бульваре Мира развернулась полевая кухня, которую организовали профсоюз и подразделения «ЕвроХима». А 10 мая работники «Невинномысского Азота» проехали с экскурсией по мемориалам города на «Историческом автобусе».