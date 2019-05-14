2019-05-14T14:15:22+03:00
Общество

Кадыров пообещал наказание землякам, которые ругаются в соцсетях

Главе Чечни пожаловались из соседней республики [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Рамзан Кадыров ответил жесткоРамзан Кадыров ответил жесткоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Кадыров пригрозил жителям Чечни и заступился за народы Северного Кавказа. В Дагестане главе республики пожаловались на чеченскую молодежь, которая в сети провоцирует межнациональные скандалы:

Блогер из Дагестана пожаловался Кадырову на жителей Чечни.

- Рамзан, ты наш брат-мусульманин и единственный, кто может повлиять на молодежь Чечни. Твое слово для них - закон. Хотел бы попросить тебя обратиться к ребятам: пускай, в комментариях ребята наши друг друга не кушают - дагестанцы и чеченцы. Ты объясни вашим, что не стоит этого делать. А я - нашим. Стыд и позор, когда мы - мусульмане, друг друга на виду у всех кушаем, - сказал в видеообращении дагестанский блогер Дибир.

Чеченский лидер ответил жестко:

- Горе тому, кто посмеет оскорбить моих любимых братьев - ингушей или дагестанцев! Моих дорогих единоверцев и соседей, что в трудное время испытаний делились с нами хлебом и теплом, - написал у себя в соцсети Рамзан Кадыров. - Горе тем, кто сеет смуту, ибо если не настигнет их наша карающая рука на этом свете, то неотвратимо возмездие в следующей жизни.

Глава Чечни считает, что истинный горец, достойный памяти предков, отличается снисходительностью, добросердечностью и необыкновенным гостеприимством. А тех, кто "ради числа подписчиков на свой аккаунт готов нести любую чушь" Кадыров назвал просто "представителями мужского пола".

Пожаловавший блогер ведет аккаунт в Instagram, на который подписаны более ста тысяч пользователей. В описании к странице сказано: "Патриот своего народа! Наш девиз - честность, сплоченность. Ни один из вас не пошатнёт мою уверенность в моем деле". Дибир записывает ролики о проблемах в республике и призывает всех жителей Дагестана бороться с ними. Нередко он просит подписчиков помочь малоимущим и больным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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