2019-05-16T14:00:06+03:00
Происшествия

В Дагестане чиновники создали преступную группировку для махинаций с землей

Нанесенный республике ущерб оценили в 7 млн рублей
Евгения СОКОРЕВА
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Силовики вместе с полицейскими в проводят выемку документовСиловики вместе с полицейскими в проводят выемку документовФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане против эксперта республиканского Управления Росреестра, его пока неустановленных коллег, а также чиновников филиала Федеральной кадастровой палаты завели уголовное дело. Расследование ведется по статье "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского СКР, подозреваемый специалист работает в отделе регистрации прав на жилые дома и объекты госсобственности. По версии следователей, в 2014 году он вместе с сотрудниками Кадастровой палаты и регионального Росреестра создал преступную группу для хищения бюджетных денег при проведении незаконных операций с государственной землей.

- В конце 2017 года подозреваемый в сговоре с подельниками на основании поддельных выписок из документов незаконно зарегистрировали на пятерых местных жителей участки общей площадью 6 600 кв. м. Земля находилась в собственности Республики Дагестан. Ущерб региону оценили почти в 7 млн рублей, - добавили в надзорном ведомстве.

Силовики вместе с полицейскими проводят выемку документов. Расследование продолжается.

Центральный аппарат Федеральной кадастровой палаты выражает готовность оказать все необходимое содействие следствию по вопросам инцидента, произошедшего в филиале палаты по республике Дагестан. Кроме того, по данному факту будет организована служебная проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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