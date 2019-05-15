В Дагестане чиновники создали преступную группировку для махинаций с землей

В Дагестане против эксперта республиканского Управления Росреестра, его пока неустановленных коллег, а также чиновников филиала Федеральной кадастровой палаты завели уголовное дело. Расследование ведется по статье "мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе республиканского СКР, подозреваемый специалист работает в отделе регистрации прав на жилые дома и объекты госсобственности. По версии следователей, в 2014 году он вместе с сотрудниками Кадастровой палаты и регионального Росреестра создал преступную группу для хищения бюджетных денег при проведении незаконных операций с государственной землей.

- В конце 2017 года подозреваемый в сговоре с подельниками на основании поддельных выписок из документов незаконно зарегистрировали на пятерых местных жителей участки общей площадью 6 600 кв. м. Земля находилась в собственности Республики Дагестан. Ущерб региону оценили почти в 7 млн рублей, - добавили в надзорном ведомстве.

Силовики вместе с полицейскими проводят выемку документов. Расследование продолжается.

Центральный аппарат Федеральной кадастровой палаты выражает готовность оказать все необходимое содействие следствию по вопросам инцидента, произошедшего в филиале палаты по республике Дагестан. Кроме того, по данному факту будет организована служебная проверка.