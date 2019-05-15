Роковая красавица расстреляла семью известных ювелиров за золото и бриллианты

В Ингушетии следователи раскрыли громкое убийство семьи Санталиевых. Известные и уважаемые ювелиры стали жертвой женской алчности и расчётливости — за их смерти ответственна роковая красавица, подговорившая двух мужчин совершить преступление ради наживы и изысканных драгоценностей.

План преступления, потрясшего всю Ингушетию, созрел в кафе «LOFT» города Назрань в апреле 2018 года. Роковая красавица решила ради красивой, безбедной жизни и изысканных украшений убить известных в республике ювелиров Санталиевых. Два друга, с которыми девушка обсуждала убийство, не смогли отказать ей и стали соучастниками преступления.

Преступление было продумано до мелочей. Роковая красавица решила, что ювелиры сами должны привезти ей украшения. Во время подготовки заговорщики сняли квартиру и купили пистолет.

— Подозреваемая была знакома с погибшей Заремой Санталиевой. Жена ювелира ей всецело доверяла. Поэтому женщине было легко заманить подругу на заблаговременно снятую в Назрани квартиру. Заблаговременно подготовив почву для подобной беседы, она рассказала жертве, что нашёлся влиятельный покупатель, который собирается приобрести крупную партию драгоценностей, — рассказали «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе следственного управления СКР по Республике Ингушетия.

Зарема Санталиева доверилась роковой красавице и была убитаФото: Социальные сети

Вечером 16 мая Зарема приехала на место с супругом Амерханом. Для ювелира преступники подготовили свою участь. Ему сообщили, что заказчика нужно забрать из заранее оговорённого места.

— Оставив супругу в квартире, мужчина поехал на один из пустырей в Назрани на своей Toyota Corolla. Девушка удобно устроилась на заднем сидении и рассказывала, что им нужно забрать покупателя, — рассказали в пресс-службе.

Когда машина остановилась в безлюдном месте, расчётливая красавица приставила пистолет к спинке сидения и выстрелила. Тут же подъехал 42-летний сообщник, который забрал её с места преступления. Они вернулись к дому, где мужчина забрал у девушки оружие, поднялся в квартиру и закончил дело, устранив Зарему. С её тела он забрал украшения, которые ювелиры привезли «на продажу». Специалисты оценивают их в 12 миллионов рублей.

Семейное фото супругов СанталиевыхФото: Социальные сети

В тот же день красавица на такси увезла похищенное в Махачкалу, сняв номер в гостинице «Турист». Но, чтобы на неё не пало подозрение, она тут же вернулась в Ингушетию. За частью наживы на следующий день приехал 31-летний сообщник, увезя в родное село драгоценности на сумму в 2,3 миллиона. Остальное должна была забрать сама Льянова, но не вышло. Через несколько дней её задержали полицейские, а забытые сокровища неожиданно нашли сотрудники гостиницы и передали их полиции.

Бежать удалось лишь одному из преступников. 42-летний житель Ингушетии скрылся в неизвестном направлении, а сама роковая красавица и её сообщник попались стражам порядка.

— Расследование завершено. В прокуратуру переданы дела против 27-летней жительницы по статьям «разбой», «убийство» и «незаконный оборот оружия». Её 31-летний сообщник обвиняется в пособничестве по статьям «разбой» и «убийство», — сообщили в региональном СКР.

Дело последнего преступника, убившего жену ювелира, выделено в отдельное производство. Полиция объявила его в федеральный розыск, но пока безуспешно.