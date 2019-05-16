В Москве задержали жителя Северной Осетии, который пожертвовал боевикам ИГИЛ* 50 млн рублей

В Москве силовики задержали 26-летнего жителя Северной Осетии по подозрению в содействии террористической деятельности.

Как говорят в СКР РФ, с января 2015 по май 2019 года Георгий Гуев с использованием банковских карт собрал и отправил боевикам запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ* не меньше 50 млн рублей. Деньги в том числе перечислялись на счет основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева, известного по позывному "Абу Умар Саситлинский".

Задержание подозреваемого в причастности к финансированию терроризма.

- В дальнейшем указанные средства использовались для финансового обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и совершения преступлений террористического характера, - добавляют в пресс-службе надзорного ведомства.

При обыске дома у подозреваемого нашли те самые карты, технические средства передачи информации, экстремистскую литературу и другую атрибутику той же противозаконной направленности.

- В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и решен вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - резюмировали в Следственном комитете России.

*ИГИЛ* - запрещенная в России террористическая группировка