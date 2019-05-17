В Дагестане парень уговорил любимую покончить с собой: она решилась, он передумал

В Махачкале завели уголовное дело на парня, подтолкнувшего к самоубийству 17-летнюю школьницу.

Маша Забожанова пропала 13 мая. Через соцсети родные обращались к жителям Дагестана с просьбой помочь в ее поиске. Искали подростка и полицейские. Тщетно. На следующий день отец девочки получил сообщение на телефон с адресом одной из многоэтажек и просьбой приехать. Пока перепуганный до смерти родитель искал дочь по этажам, случилось непоправимое. Маша покончила с собой - разбилась.

Как оказалось, свести счеты ей предложил возлюбленный. Он сам остался жив. Парень испугался смерти и в последний момент передумал сделать шаг. Сейчас с ним работают следователи.

- Никаких изменений в ее поведении не было. Я считаю, это было убийство, - рассказал "КП-Северный Кавказ" отец погибшей девочки. - Следователи разберутся, что произошло.