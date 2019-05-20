2019-05-20T10:43:11+03:00
Общество

Рамзан Кадыров подарил квартиру чеченскому мальчику, дошедшему до полуфинала конкурса на НТВ

Подросток отлично спел на всю страну и удостоился награды от главы республики [видео]
Михаил ЮЖНЫЙ
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Фото: Instagram Юсупа АлиеваФото: Instagram Юсупа Алиева
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Чеченский полуфиналист музыкального конкурса «Ты супер!» на НТВ Юсуп Алиев получил трехкомнатную квартиру в Грозном. Подарок сделан от общественного фонда имени Ахмата Кадырова, которым руководит мать Рамзана Кадырова Аймани Несиевна.

Этой весной пятнадцатилетний Юсуп Алиев прошел в полуфинал третьего сезона «Ты супер!» на телеканале НТВ. Но в Чечне подросток обрел популярность задолго до проекта. Его местные жители хорошо знают как мальчика, который сочиняет и поет прекрасные песни о любви и дружбе.

- Наш Юсуп отлично дошел до самого полуфинала. Увы, жюри решили, что в финале должны выступить другие конкурсанты. Тем не менее, это отличный результат, давший Юсупу всеобщую любовь зрителей и искреннее уважение специалистов, — написал в соцсетях Рамзан Кадыров.

Ключи от шикарного жилья подростку передал лично премьер Чечни Муслим Хучиев. Причем сделал этот широкий жест чиновник в прямом эфире. Интересно, что в новой квартире сразу установлена вся необходимая для проживания сантехника и мебель.

По словам Рамзана Кадырова, его фонд возьмет на себя все затраты на дальнейшее музыкальное обучение Юсупа Алиева.

Наша гордость Юсуп Алиев!.

ИСТОЧНИК KP.RU

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