2019-05-20T12:16:18+03:00
Общество

В Чечне предложили переименовать в честь Кадырова его родное село

Инициатором появления Ахмат-Юрта выступил спикер чеченского парламента
Евгения СОКОРЕВА
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Ответа на данное предложение от самого Рамзана Кадырова или его представителей пока не поступилоОтвета на данное предложение от самого Рамзана Кадырова или его представителей пока не поступилоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Чечне спикер парламента Магомед Даудов предложил назвать родовое село Ахмата-Хаджи Кадырова в его честь. Сейчас населенный пункт официально зовется Центарой (чеченцы называют его еще Хоси-Юрт). Даудов говорит, что селение следует переименовать в Ахмат-юрт.

Подписчики идею спикера яростно поддержали Фото: СОЦСЕТИ

Подписчики идею спикера яростно поддержалиФото: СОЦСЕТИ

- Сегодня достойный сын Ахмата-Хаджи, мой дорогой брат, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров ведёт чеченский народ по пути мира и созидания. Воистину, Родина Героя достойна носить его имя, - написал Даудов у себя на странице в Instagram.

Подписчики идею спикера яростно поддержали. А кто-то даже провел аналогию с переименованием города Астаны в Нур-Султан в честь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ответа на данное предложение от самого Рамзана Кадырова или его представителей пока не поступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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