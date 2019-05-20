В Чечне предложили переименовать в честь Кадырова его родное село

В Чечне спикер парламента Магомед Даудов предложил назвать родовое село Ахмата-Хаджи Кадырова в его честь. Сейчас населенный пункт официально зовется Центарой (чеченцы называют его еще Хоси-Юрт). Даудов говорит, что селение следует переименовать в Ахмат-юрт.

Подписчики идею спикера яростно поддержалиФото: СОЦСЕТИ

- Сегодня достойный сын Ахмата-Хаджи, мой дорогой брат, глава Чеченской Республики, Герой России Рамзан Ахматович Кадыров ведёт чеченский народ по пути мира и созидания. Воистину, Родина Героя достойна носить его имя, - написал Даудов у себя на странице в Instagram.

Подписчики идею спикера яростно поддержали. А кто-то даже провел аналогию с переименованием города Астаны в Нур-Султан в честь бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

Ответа на данное предложение от самого Рамзана Кадырова или его представителей пока не поступило.