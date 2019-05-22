Ачикулак: ставропольское село от кочевников до земледельцев

Много городов и сёл есть на Ставрополье, но зачастую мы знаем лишь названия некоторых из них. А вот история, проблемы и жизнь этих населённых пунктов известна только местному населению. Чтобы лучше познакомиться с регионом, на радио «Комсомольская правда» запустили спецпроект «Ходим по краю». Благодаря этому, дважды в месяц журналисты выезжают в какой-то город или село, чтобы привезти оттуда рассказы, человеческие истории и проблемы, а потом рассказать об этом всему Ставрополью.

Ачикулак: от кочевников до земледельцев. Что дальше? 00:00 00:00

Цветник в церковном двореФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

С ЧЕГО НАЧИНАЛСЯ АЧИКУЛАК

Засушливая равнина на востоке Северного Кавказа в междуречье Терека и Кумы много веков назад приняла на своих степных просторах кочевников. А в 1723 году при Петре I сулакские ногайцы, по их просьбе, были приняты в Российское подданство, освобождены от подчинения калмыцким феодалам и получили право кочевать в кизлярской степи. Ещё шесть десятилетий спустя, на землях ногайцев образовались Караногайское и Ачикулак-Джембулуковское приставства. Надзор за кочевыми народами вело военное ведомство через генерал-губернатора, а с 1802 года - Государственная коллегия иностранных дел.

В середине XIX века кочевые племена стали переходить к оседлой жизни. Так в 1830 году в составе Ставропольской губернии появилось Ачикулакское приставство со ставкой в селе Ачикулак.

- в 1830 году была образована Ачикулакская ставка. Здесь же у нас климат сложный очень. Когда приехал сюда пристав, здесь не было вообще растительности никакой, он был этим поражён. И чтобы посадить рощу, им приходилось рыть канал и там была скважина первая, где самотёком шла вода, - рассказывает учитель истории и обществознания ачикулакской школы Людмила Лихтанская. - Они каналы рыли и сажали вдоль них деревья.

Улицы Ачикулака

«Горькая балка», - такое значение таит в себе имя одного из старейших сёл на востоке Ставрополья. В переводе с ногайского «ачи» означает «горький», «кулак» - балка. Название Ачикулака связано с местом расположения: здесь протекает река Горькая Балка. Именно этот населённый пункт стал основополагающим для будущего Нефтекумского района.

- Здесь остановились кочевые народы. По правому берегу реки они юрты ставили. У них было училище двуклассное — первое, наверное, кирпичное здание здесь. Там преподавал мулла, у них было более теологическое образование, - с историей села знакомимся в школьном музее, где собраны самые разные экспонаты: от национальных костюмов кочевников до современных фотоальбомов. - Потом открылась русская школа. Село имело немалое хозяйственное значение, поскольку эти кочевые народы возили товары в Георгиевск, где была ежегодная ярмарка, и обменивали их на то, что здесь невозможно было вырастить.

В дальнейшей истории села часто встречается слово «первый». Первый постоялый двор – Кунацкий дом - появился здесь в 1860 году. Восемь лет спустя, открылась первая светская школа в регионе. На рубеже веков Ачикулак стал опытной площадкой для представителей передовой российской науки. Именно в местном «племенном рассаднике» проводились первые опыты по искусственному осеменению животных. В 1898 году была заложена «Казённая шелюговая и осокоревая плантация по успокоению песков», положившая начало степному разведению лесов на Северном Кавказе. В 1904 году появилась первая артезианская скважина, а затем, с периодичностью в два года, открылись больница и библиотека.

Дореволюционная водонапорная башня в Ачикулаке

В 1917 в село пришли большевики, которые организовали ревком, а в 1920 году – сельский совет. Ачикулак стал центром уезда, затем района, который в 1921 году был передан из Ставропольской губернии в Терскую область, а три года спустя – в Дагестанскую АССР. В 1935 году из состава Ачикулакского района был выделен Каясулинский район. Оба района несколько раз меняли административную подчиненность. В 57-м году они вошли в состав Ставропольского края, где в 65-м были преобразованы в Нефтекумский район.

В годы Великой Отечественной войны в районе Ачикулака велись тяжёлые бои. Вокруг села много мемориалов, памятных мест и массовых захоронений. А самая крупная братская могила расположена в центре Ачикулака.

Война закончилась и надо было восстанавливать село, воспитывать детей и налаживать мирную жизнь.

- У нас в 50-е годы, уже после войны, НИЛОС был образован — научно-исследовательская лесоаграрная опытная станция, сюда приехал специалист из Москвы — Астахов Василий Васильевич, тоже участник войны, и он собирал здесь коллекцию винограда в 50-60-е: невиданно было — 30 сортов. Он кандидат наук был, причём он тут остался, он такой патриот был, проникся идеей использования хозяйств на этой территории, а она засушливая же, здесь нужно было только орошаемое земледелие. У нас была построена плотина, они занимались этим орошением. Потом он доказал, что здесь филлоксерустойчивая зона, потому что у нас очень высокая температура почв.

Ягоды здесь не погибали от тех заболеваний, что уничтожали сотни гектаров виноградников в Европе. Даже в таких непростых климатических условиях здесь довольно успешно развивали сельское хозяйство. Высаживали лесополосы, засевали пастбищные травы, чтобы закреплять пески. Приезжали в Ачикулак учиться специалисты из разных стран мира, где заниматься земледелием приходится в сходных климатических условиях

Правда, случалось, что свои коррективы в работу людей вносила природа. 6 июля 1958 в окрестностях Ачикулака прошёл крупнейший град, самый крупный из всех доныне зафиксированных. Вес отдельных градин достигал 2 килограммов 200 граммов. Было убито 90 ягнят, пострадали дома, деревья, насаждения.

Справились и с этим, продолжили трудиться и развивать село. Дальше было, как везде – перестройка и её последствия. Многое тогда было утрачено, но что-то удалось сохранить, а что-то создали заново.

В центре села привели в порядок тротуары

Сейчас в селе живут около 6 тысяч человек: русские, даргинцы, ногайцы, корейцы, аварцы и другие народности. Для них работают сельхозпредприятия и магазины, есть больница и церковь, строится мечеть, работают два детских сада, средняя и музыкальная школы, библиотеки и дом культуры. Так и стоит в степи Ачикулак, как и сотни лет назад. Только осевшие в «горькой балке» люди создали здесь условия для нормальной жизни.

ЗДЕСЬ БИЛИСЬ НЕ НА ЖИЗНЬ, А НА СМЕРТЬ

Ачикулак печально известен тем, что стал, наверное, самой горячей точкой на карте Ставрополья во время Великой Отечественной войны. Здесь несколько памятников и братских могил, а в окрестностях села регулярно работают поисковики — они возвращают павшим имена и хоронят их с почестями.

Немцы оккупировали Ставрополье в августе 42-го. Они шли со стороны Ростова и стремительно продвигались вглубь региона. Когда-то элитный танковый корпус фашистов пришел в Ногайскую степь, чтобы проложить дорогу в сторону Каспийского моря, к нефти. Осенью в районе Ачикулака развернулись ожесточенные бои на земле и в воздухе. Село и его окрестности защищал кавалерийский корпус, а с воздуха прикрывал казаков истребительный авиаполк.

Номер "Комсомолки" за январь 1943 года

- Здесь был партизанский отряд, они помогали казакам, - вспоминает страницы истории Людмила Лихтанская.

- А казаки откуда-то пришли или были местные?

- Нет, не местные. Это 4-ый гвардейский Кубанский казачий кавалерийский корпус. У них задача была освободить наше село. Генерал Кириченко во главе этого корпуса, и он очень переживал, что это далось такими жертвами и такими усилиями.

Сведения о тех событиях собирают до сих пор. Узнать что-то новое, записать и оставить в наследство будущим поколениям — непростая задача. В школьном музее хранятся старые снимки и история тех сражений.

- У нас документов почему не сохранилось, перед оккупацией все архивы были не вывезены, а уничтожены — сожжены, - по рассказам учителей, памятников материальной культуры в музее осталось мало. В основном, работать с очевидцами тех событий приходилось устно, благодаря этому собрали очень много материалов.

Экспонаты школьного музея

Ачикулак был для немцев укреплённым узлом и базой снабжения Моздокского фронта. Задачей красноармейцев и активно действовавших здесь партизан было разрубить этот узел. Самые кровопролитные бои шли здесь с 31 октября по 2 ноября 1942 года. Тогда Ачикулак имел важное стратегическое значение в борьбе за Грозненскую и Бакинскую нефть, потому что держал под контролем дорогу Будённовск-Ачикулак-Моздок. Казаки против отборных немецких частей. Истории тех сражений и гибели казаков передают здесь из уст в уста. Рассказывают, что один казак был смертельно ранен, и когда к нему подошла медсестра, он попросил её: «Поверни меня лицом к Родине, к станице моей». Его повернули, так он и умер, глядя в сторону дома.

Мемориал "Казачье поле" в окрестностях Ачикулака

Как могли сопротивлялись немцам и мирные жители, оказавшиеся в оккупации. Кто-то партизанил, а кто-то решал действовать иначе. Нередко платить за это приходилось собственной жизнью.

- У нас семья была Быченко. Немцы когда пришли в августе, как раз хлеб созрел и они хотели его убирать. И вот Валентина Прокофьевна Быченко украла приводной ремень с мельницы, - сдерживает волнение Людмила Лихтанская. - Они с семьёй этот ремень уничтожили, а их за это расстреляли.

Есть своя военная история и у местной школы, которая уже несколько лет носит имя Дзантемира Чипирова. Над селом шёл неравный бой, и два немецких самолёта подбили советский. Лётчик выпал из кабины прямо на крыльцо школы. И местные жители спрятали тело от немцев, а потом перезахоронили. Вот только имя погибшего героя узнать не смогли. Выяснили, кто же погиб в Ачикулаке, уже в 60-е годы, благодаря отряду красных следопытов. Дети отправили в Министерство обороны СССР письмо, где описали все обстоятельства гибели лётчика. Им ответили, что безымянный солдат - младший лейтенант, уроженец Северной Осетии Дзантемир Чипиров. Позже следопыты разыскали и родственников лётчика. В Ачикулак приезжали мама и брат погибшего защитника. В школьном музее хранится фото. На нём мама Дзантемира Чипирова стоит рядом с женщиной, которая укрыла тело её сына от немцев, а потом похоронила.

Школьный уголок, посвящённый Дзантемиру Чипирову

Памятник лётчику, погибшему при защите села, установили ещё во дворе старой школы, а когда отстроили новое здание и перебрались в него, монумент тоже забрали с собой и поместили в школьном дворе...

Сколько солдат и мирных жителей полегло под Ачикулаком, подсчитать, наверное, не смогут никогда. Всё село будто находится в окружении братских могил. А самое крупное захоронение расположено в центре села.

- Три тысячи казаков погибло при защите села Ачикулак. Это был ноябрь 42-го. В январе здесь уже фашистов не было, - заканчивает экскурсию по музею Людмила Лихтанская. - Местные жители вспоминают, что оставшиеся просто тихо ушли. Они просто однажды утром проснулись, а их уже не было.

В Ачикулаке и его окрестностях регулярно работают поисковики, которые находят оружие и останки погибших солдат. И по сей день им возвращают имена и с почестями предают земле.

Воинский мемориал за селом

ЧЕМ СЕГОДНЯ ЖИВЁТ СЕЛО

Солнечно, тепло и тихо. Такое впечатление, что на улицах Ачикулака совсем нет людей, и все они прячутся от жары. Зато нарядно блестит куполами храм в центре села, а за ним ждёт посетителей, судя по всему, новенький стадион. Но если пойти по улицам, то можно встретить не просто прохожих, а занятых делом селян. В Ачикулак мы хоть и приехали в пятницу, но здесь в этот день проходил субботник. Несколько человек белили деревья и бордюры вдоль аллеи. Они приводили село в порядок, и охотно оторвались ненадолго от работы, чтобы рассказать о жизни здесь.

Розарий в центре села

- У нас есть школа, больница, банк, магазины. Мы все, кто здесь, - работающие, но всё равно на всех не хватает, поэтому молодёжь отсюда уезжает, - делится одна из женщин.

- Вообще, у нас нормально. Посмотрите, у нас красиво, всё делается, - подхватывает её коллега. - Стадион, детская площадка, центр весь в розах.

Детская площадка на территории нового стадиона

Похорошевшая благодаря субботнику аллея ведёт прямиком к дому культуры, где, как оказалось был выходной. Только несколько рабочих крепили на колонны здания банеры, с символикой предстоящего Дня Победы. Рядом со зданием пустая летняя сцена, очевидно, ждала своего концерта. А вот есть ли, что на ней показывать? Увидеть и услышать своими глазами не удалось, поэтому пришлось интересоваться мнением местных жителей.

- Дом культуры у нас просто шикарный. Там сделали ремонт, они получают финансирование и прям его отрабатывают: такие шикарные концерты делают, там много студий, где поют взрослые люди, дети кружки посещают, там и театральная студия. Это необыкновенно и для взрослых и для детей, - делятся впечатлениями селяне.

Дом культуры в центре Ачикулака

Есть место для досуга и возможности для творческого самовыражения. Любители спорта и ЗОЖ в один голос рассказывают, как они рады новому стадиону, который появился в селе около четырёх лет назад. И хотя с утра там пусто, к вечеру будет полно народу. Одни бегают, другие - играют в футбол, а те, кто постарше — практикуют здесь скандинавскую ходьбу с палками. Есть здесь место и малышам — для них построили детскую площадку. Ну, а детям, серьёзно увлечённым спортом, тоже есть куда пойти.

Поделки воспитанников Дома культуры

- Для детей у нас есть спортзал, где девочки занимаются художественной гимнастикой, мальчишки — боевым самбо, - делится прохожий. - Уже есть выходцы на международные турниры.

В Ачикулаке основная жизнь сосредоточена в центре: здесь ДК, школа, садик, библиотека. В соседнем с детским садом дворе о чём-то увлечённо беседует группа молодых ребят. На школьников они не похожи, да и школа расположена по другую сторону дороги. С интересом направляюсь к ним и уже у калитки встречаю Людмилу Кленовую.

Училище, где можно получить профессию тракториста

- Это какое-то учебное заведение?

- Да, то филиал Нефтекумского колледжа.

- И чему тут учат?

- Остались у меня только трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства, мальчишки одни.

- Было больше раньше?

- Раньше много было специальностей: строители, электрики, информатики.

- Сейчас мало, потому что места сокращали или потому что желающих нет?

- Желающих не было.

Оказывается, в Ачикулаке можно получить не только аттестат зрелости, но и профессию. Вот только главное, чтобы потом было где с этой профессией работать. Это главная проблема, которую отмечают жители села. Помимо магазинов, садиков, школ и небольшого числа рабочих мест в сельском хозяйстве, пристроиться особенно негде. Вот и стало так, что многие из села уезжают на заработки в большие города и другие регионы, а дети остаются здесь с бабушками, дедушками и другими родственниками.

Сельский храм

О том, что надо возвращать людей в село говорят сейчас очень много. Да, может быть, кто-то и не против вернуться, а кто-то и вовсе не хотел уезжать, но когда встаёт вопрос о том, как обеспечивать себя и семью, ответ на него не всегда удаётся найти на месте.

Отец Леонид служит священником в Ачикулаке уже 30 лет и не понаслышке знает о том, как здесь живётся.

- Народ сам неплохой. Плохо то, что люди покидают эти насиженные места и уезжают.

- Почему уезжают?

- Работы нет для молодёжи.

А для кого-то работы здесь навалом. Вот только специалиста подходящего нет. В селе очень нужен педиатр, но такого, увы, пока не нашли, поэтому раз в неделю к детям приезжает врач из соседнего села. Но при том, что здесь растут около полутора тысяч детей, у местных жителей есть определённые опасения.

Ачикулакская больница

Ачикулак — село многонациональное, и всегда было таковым. При этом люди утверждают, что уживаются они здесь вполне мирно и дружелюбно.

- Национальностей много здесь, но никого не притесняют, - говорит отец Леонид, пока мы стоим на пороге храма. - Вот мечеть рядом здесь, через дорогу здесь. Мы с муллой здороваемся постоянно. За 30 с лишним лет меня даже попом не обозвали, даже помогали бывало.

Сельская школа

Местные жители так рассказывают об Ачикулаке, что становится ясно — они любят своё село, и стараются, по мере возможности, делать его лучше.

- Становится всё равно порядком лучше здесь, - делится своим мнением один из прохожих.

Помимо роз здесь сделали несколько рокариев — небольших каменных цветников. Да и новой плиткой выложили тротуары. Внешне Ачикулак выглядит достаточно благополучно и даже уютно. Хорошо бы, чтобы жизнь в селе становилась лучше для людей. Тогда Ачикулак продолжит своё развитие и интересную историю.

Новый выпуск программы "Ходим по краю" слушайте 22 мая в 18 часов. На этот раз журналисты "Комсомольской правды" проинспектируют село Заветное в Кочубеевском районе.

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