Чиновники Дагестана создали банду и провернули махинации с землей на 370 млн рублей

В Дагестане крупных чиновников взяли под следствие по подозрению в создании преступного сообщества и участия в нем с использованием должностных полномочий. Дела уже завели на экс-руководителя Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедова, ведомственных специалистов и экспертов Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева, кадастрового инженера Абдулу Умаханова, бывшего замглавы администрации Махачкалы Германа Рагимханова и гражданина Ислама Исмаилова.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР России, с 2000 года, объединившись в банду, госслужащие обогащались за счет махинаций с муниципальной и федеральной землей на территории Дагестана.

- С указанного периода члены преступного сообщества путем составления подложных постановлений от имени главы администрации города Махачкалы, поддельных выписок из хозяйственных книг и других сопутствующих документов, незаконно предоставили более 30 физическим и юридическим лицам право на земельные участки, поставили их на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности, - уточняют в надзорном ведомстве. - В результате совершено хищение муниципальной и государственной собственности и причинен ущерб государству в особо крупном размере в сумме более 370 млн рублей.

Расследование продолжается. По оперативной информации от источника в правоохранительных органах Дагестана, Сафиюл Магомедов, уволившийся с должности главы Росреестра год назад, от следствия скрылся. Идут его поиски.

Уточняется размер ущерба и устанавливаются другие возможные участники преступления.