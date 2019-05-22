2019-05-22T14:37:40+03:00
Происшествия

Чиновники Дагестана создали банду и провернули махинации с землей на 370 млн рублей

Беспредел творился почти 20 лет
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: пресс-служба СКР РФФото: пресс-служба СКР РФ
Изменить размер текста:

В Дагестане крупных чиновников взяли под следствие по подозрению в создании преступного сообщества и участия в нем с использованием должностных полномочий. Дела уже завели на экс-руководителя Росреестра Дагестана Сафиюла Магомедова, ведомственных специалистов и экспертов Заура Кичиева, Тимура Аюбова, Рената Шихвеледова, Адиля Клычева, кадастрового инженера Абдулу Умаханова, бывшего замглавы администрации Махачкалы Германа Рагимханова и гражданина Ислама Исмаилова.

Как рассказали "КП-Северный Кавказ" в пресс-службе СКР России, с 2000 года, объединившись в банду, госслужащие обогащались за счет махинаций с муниципальной и федеральной землей на территории Дагестана.

- С указанного периода члены преступного сообщества путем составления подложных постановлений от имени главы администрации города Махачкалы, поддельных выписок из хозяйственных книг и других сопутствующих документов, незаконно предоставили более 30 физическим и юридическим лицам право на земельные участки, поставили их на кадастровый учет и зарегистрировали право собственности, - уточняют в надзорном ведомстве. - В результате совершено хищение муниципальной и государственной собственности и причинен ущерб государству в особо крупном размере в сумме более 370 млн рублей.

Расследование продолжается. По оперативной информации от источника в правоохранительных органах Дагестана, Сафиюл Магомедов, уволившийся с должности главы Росреестра год назад, от следствия скрылся. Идут его поиски.

Уточняется размер ущерба и устанавливаются другие возможные участники преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Ставрополье оформили первую сделку покупки квартиры с участием счетов эскроу
Заподозренный в участии в преступной группировке экс-глава Росреестра Дагестана скрылся от следствия
Ессентуки примут фестиваль военных оркестров
Боевик из КБР помогал террористам в Сирии и поплатился
Полицейский из Дагестана попытался задушить командира патрульной службы в Астрахани
В Ставрополе ребенок попал под колеса автомобиля
На Ставрополье объявили экстренное предупреждение по граду
Видео: Фура сбила двух туристок-пенсионерок на Ставрополье
На Ставрополье при взрыве газа пострадал человек
На Ставрополье поймали маньяка, случайно совершившего тройное убийство
Военно-Грузинскую дорогу закроют из-за независимости Грузии
Пятигорская полиция проверяет информация о медведе в местном ресторане
В День защиты детей в Ставрополе состоится «Зеленый Марафон»
В Москве чеченцы вытащили двухлетнюю девочку из коллектора и попали на видео
Кадыров подарил «Ахмату» 600 миллионов рублей
В Дагестане "заминировали" медколледж
Звездный пианист-младшеклассник из Ставрополя получил приглашение в Болгарию и Италию
Ливни и грозы с сильным ветром вновь обрушатся на Ставрополье
Курортный роман превратился в детектив: после ночи страсти ставропольчанка украла у москвича 9 миллионов
В ОКДЦ Ростова опытный врач-онколог бесплатно проконсультирует женщин
Ставрополец прикинулся судьей и попытался подкупить полицейского
На Ставрополье молодой водитель насмерть сбил пожилого нарушителя
На Ставропье пьяный водитель скутера получил арест в 10 суток
Ставропольские спасатели пришли на помощь застрявшим в горах мужчинам
В центральной мечети Махачкалы ищут бомбу