2019-05-23T13:19:18+03:00
Происшествия

"Хотел уехать в город и начать новую жизнь": поймали убийцу директора ставропольского племзавода "Восток"

Тело видного в крае бизнесмена нашли во дворе его дома [видео]
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: пресс-служба СКР СКФото: пресс-служба СКР СК
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В Ставропольском крае поймали убийцу директора сельхоз производственного кооператива племзавода "Восток". Утром 18 мая тело видного в крае бизнесмена Петра Лобанова нашли во дворе его же дома в поселке Верхнестепном с ножевым ранением головы. Убийство раскрыли за 4 часа. По камерам наблюдения оперативники вычислили, что напал на хозяйственника безработный 26-летний местный житель.

- Сначала он отрицал свою причастность, но под тяжестью улик признался, что пришел к председателю попросить деньги в долг, чтобы "уехать в город и начать новую жизнь" но, получив отказ, ударил потерпевшего принесенным с собой ножом, - рассказала "КП-Северный Кавказ" руководитель пресс-службы следственного управления СКР по Ставрополью Екатерина Данилова. - Жил подозреваемый без семьи, один, отдельно от родителей. Ранее судим не был.

На месте расправы под контролем следователей мужчина показал, как совершил убийство и указал на уличный туалет в своем дворе, где после содеянного спрятал нож и шапку с прорезями для глаз.

Петр Лобанов 30 лет руководил одним из лучших хозяйств Степновского района и более 45 лет сохранял и улучшал генетический потенциал северокавказской мясо-шёрстной породы овец. Среди односельчан он прослыл отзывчивым и щедрым председателем. Местные нередко обращались к нему с просьбами занять деньги и дать совет по хозяйству. Лобанов являлся заслуженным работником сельского хозяйства, Героем труда Ставрополья, членом общественной палаты Ставропольского края.

Следователи СКР в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в убийстве руководителя племзавода в Степновском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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