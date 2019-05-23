2019-05-23T13:11:08+03:00
Происшествия

Самую крупную майнинговую ферму на юге России накрыли в Дагестане

За месяц её создатели украли электричества на 4,5 миллиона рублей [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Дагестанец создал криптоферму на 1000 видеокарт. Фото: пресс-служба МВД РФДагестанец создал криптоферму на 1000 видеокарт. Фото: пресс-служба МВД РФ
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В Дагестане полиция и ФСБ накрыли одну из самых больших майнинговых ферм на Северном Кавказе, специализирующуюся на выработке биткойнов и лайткойнов. За месяц её создатель успел украсть электричества на 4,5 миллиона рублей и попасть под уголовное дело.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе МВД Российской Федерации, в полицию с заявлением пришли представители энергокомпании, несущей огромные потери электроэнергии. Они сообщили, что некто ворует ресурсы в промышленных масштабах.

В Дагестане накрыли огромные криптофермы на 1000 видеокарт.

С привлечением оперативников полиции и ФСБ удалось обнаружить две огромные майнинговые фермы в Казбековском и Новолакском районах Дагестана.

— Одна из мини-станций в виде трех трансформаторных блоков высокой мощности была закопана в землю на территории Казбековского лесничества. Для деятельности другой злоумышленник незаконно подключился к линии электропередач, проложив кабель через крышу соседнего помещения. Также полицейские обнаружили комплектующие от компьютеров и около тысячи видеокарт с охлаждающими вентиляторами, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Владельцем ферм для выработки криптовалюты оказался 36-летний житель Хасавюрта. Он скупал комплектующие для ферм на иностранных сайтах и создавал из них большие платформы, занимающиеся обработкой информации. В этом процессе «фермы» и вырабатывали биткойны.

Фото: пресс-служба МВД РФ

Фото: пресс-служба МВД РФ

— 1000 видеокарт — это не самый большой размер, — объяснил «КП» эксперт в области майнинга, создатель крипторадио «Сатоши FM» Антон Меркуров. — Вполне себе скромная частная лавочка. По площади — пара ангаров. В Китае есть сейчас промышленные базы. Это десятки тысяч устройств подключенные к промышленным сетям. Но для Северного Кавказа очень недурно, конечно.

Работала аппаратура всего месяц — в апреле подозреваемый незаконно подключился к электросети, а уже в мае его накрыли силовики. Поэтому сорвать большой куш их владелец просто не успел.

— Точно рассчитать сколько зарабатывал владелец этого счастья я не могу — нужно знать мощность железки. Также это зависит и от рынка, и от выбранной криптовалюты. Условно говоря, есть варианты с добычей 10–20% прибыли от потраченной электроэнергии, а есть и 100%. У него был доход...ну несколько десятков тысяч долларов, условно. Это, конечно, очень примерная цифра, но как-то так, — считает эксперт.

Фото: пресс-служба МВД РФ

Фото: пресс-служба МВД РФ

Единственное, что удалось владельцу криптофермы — попасть за решётку. В качестве меры пресечения ему избрано заключение под стражу.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере», — резюмировали в пресс-службе МВД РФ.

Криптовалютчику грозит до 5 лет колонии и крупный штраф. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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