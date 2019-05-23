Слепой кот присматривает за хозяйством Кадырова

Рамзан Кадыров рассказал о своей любви к «старинному другу» — слепому коту Дариру, который уже три года живёт в поместье главы Чеченской Республики. Трогательный и полный тепла пост политик опубликовал на своей странице «ВКонтакте».

— Вот он, мой старинный друг Дарир, так полюбившийся вам, друзья... Если помните, этот тот самый слепой кот — инвалид, которого я забрал из приюта для братьев наших меньших, оставшихся в одиночестве. Уверен, вас интересовала его дальнейшая судьба. А он, тем временем, стал полноправным членом моей большой семьи и даже присматривает у нас за небольшим хозяйством, — сообщил Рамзан Кадыров.

Любимый слепой кот Рамзана Кадырова Дарир.

Дарира глава Чечни приютил в 2016 году, когда в республике открылся первый приют для животных. Когда Кадыров пришёл на церемонию открытия, его поразило поведение слепого животного. Кот держался особняком, не просил ласки, не бросался на еду и не мяукал, проявляя исключительную гордость и сдержанность. Чеченский лидер не смог остаться равнодушным и забрал животное к себе.

— Его большое, щедрое и очень проникновенное сердце способно говорить со мной на самые сокровенные, известные только нам с Дариром жизненные темы. Мой питомец благороден во всем, в еде, повадках, тихом мурлыканьи. Я очень люблю Дарира, люблю осмысленно, как-то очень по-человечески, так не любят бессловесных животных, так любят только близких людей, которым безгранично доверяешь, в которых твоя душа находит желанный приют и понимание. Эта любовь взаимна, потому-то я совершенно точно знаю и чувствую отношение этого скромного страдальца к себе - не как к хозяину, но как к собрату, равному себе, — трогательно пишет о любимце глава Чечни.

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