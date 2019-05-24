2019-05-24T09:34:51+03:00
Происшествия

В Дагестане уничтожены три боевика, готовивших крупные теракты

Спецназ взял штурмом жилище террористов
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Дагестане уничтожены три боевика, готовивших крупные терактыВ Дагестане уничтожены три боевика, готовивших крупные терактыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Дагестане нейтрализовали троих бандитов, сообщил представитель информационного центра Национального антитеррористического комитета (НАК).

По предварительным данным, спецназ окружил жилище, где укрывались террористы. Боевикам было предложено сложить оружие и сдаться. Бандиты сдаваться правоохранителям отказались и начали стрелять в полицию. Стражи порядка вступили в перестрелку и ликвидировали террористов.

- На месте боестолкновения были обнаружены боеприпасы и автоматы нейтрализованных боевиков, — уточняется в пресс-релизе Национального антитеррористического комитета.

Точное место ликвидидации террористов пока не уточняется. Имена убитых боевиков устанавливаются. По предварительным данным, бандиты готовили крупные теракты в республике. По факту стрельбы в полицию возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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