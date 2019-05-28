Рашид Темрезов: «У нас достаточно знаний, опыта и воли, чтобы преодолеть все трудности и вызовы времени!»

С докладом по итогам работы правительства в 2018 году и посланием на 2019 год, в котором обозначены приоритеты социально-экономического развития региона, руководитель КЧР Рашид Темрезов выступил 22 мая.

Рашид Бориспиевич подчеркнул, что 64% расходов бюджета республики имеют социальную направленность, и этот приоритет в ближайшее время сохранится. Он отметил, что по сравнению с 2017 годом увеличились более чем на 3% расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и культуру, а в период исполнения майских указов президента РФ рост стал еще более очевидным - 27%.

Увеличивается и среднемесячная начисленная заработная плата, которую считают одним из основных показателей качества жизни населения. Как отметил глава Карачаево-Черкесии, данную тенденцию в республике сохранят в текущем году, подняв зарплату бюджетникам к концу года на 6%.

В ногу со всей страной

С января республика участвует в реализации 43 федеральных программ по 10 приоритетным национальным проектам. На их воплощение в 2019 году выделено почти 333 млн. рублей из республиканского бюджета и 4,3 млрд. рублей из федерального. Показателем роста экономики стало увеличение валового регионального продукта до 74,6 млрд рублей.

К 2024 году он должен превысить 100 млрд. рублей. В прошлом году наибольший прирост валовой добавленной стоимости произошел за счет развития промышленного комплекса и сельского хозяйства, а также благодаря рекордным в стране объемам производства питьевой и минеральной воды. Объем инвестиций в модернизацию и строительство объектов в прошлом году составил 25 млрд рублей, на 16% больше 2017 года.

Глава республики ставит задачу повышать инвестиционную привлекательность республики за счет создания целого ряда мер поддержки для инвесторов. Также в республике планомерно помогают развиваться малому и среднему предпринимательству.

- Цель у нас одна - кардинально улучшить деловой, предпринимательский, инвестиционный климат в регионе. Ведь без сильной региональной экономики будет очень трудно реализовать стоящие перед нами задачи, - подчеркнул Рашид Темрезов.

Курс на модернизацию

В сфере промышленности в республике делают ставку на модернизацию и высокотехнологичное производство. Продолжают строить малые ГЭС и газифицировать села и аулы. Перевооружение и программы импортозамещения - актуальные задачи для агропромышленного комплекса. Уже реализованные инвестпроекты в АПК позволили увеличить объем произведенной продукции более чем на полмиллиарда рублей в сравнении с 2017 годом.

Фото с сайта главы КЧР.

Введены в эксплуатацию 6 животноводческих комплексов, началось формирование племенного овцеводческого хозяйства, удалось сохранить и модернизировать сахарный завод в Эркен-Шахаре, обеспечивающий рабочими местами жителей поселка и пополняющий бюджет республики. Заложены интенсивные сады современного типа, в том числе единственный в стране грушевый сад, скоро начнется строительство фруктохранилищ.

Важной задачей остается поддержка сельхозпроизводителей, в том числе фермеров и личных подсобных хозяйств. Глава республики рассказал о важном пилотном проекте, который направлен на вовлечение в садоводство сельских подворий.

На особом контроле

В республике в полном объеме осуществляются меры социальной поддержки многодетных семей, пожилых и инвалидов. Разрабатываются региональные программы поддержки, решается жилищный вопрос для молодых семей и детей-сирот. На особом контроле у главы республики социальная защита и поддержка ветеранов Великой Отечественной войны. Развиваются сферы здравоохранения и образования.

Большое значение имеет введение в эксплуатацию в прошлом году республиканской многопрофильной больницы для детей. Сегодня в регионе нет ни одного населенного пункта, жители которого оставались бы без медобслуживания. Появляются новые медучреждения, а в уже открытых запланировано переоснащение, как например, в региональном сосудистом центре.

Одним из важных результатов планомерного развития сферы здравоохранения в республике справедливо считают увеличение средней продолжительности жизни. В 2018 году она составила 76,09 года, это пятый показатель среди субъектов РФ. В 2019 году идет строительство четырех школ на 2200 учащихся (две из них - комплекс с детским садом), 13 детских дошкольных учреждений на 1480 мест. Детям от 3 до 7 лет стопроцентно обеспечены местами в детских садах в рамках исполнения Указа президента. К 2021 году то же самое будет сделано для семей с детьми от 2 месяцев до 3 лет.

Все больше туристов

В Карачаево-Черкесии активно развивается туризм, эта отрасль обеспечивает весомый вклад в экономику региона. В среднем более миллиона человек в год посещают республику. По мнению Рашида Темрезова, турпоток нужно увеличивать, ведь это еще и рабочие места для жителей. Оживляющую роль для отрасли сыграло строительство нового курорта «Архыз».

Развитие туристических комплексов в Архызе и Домбае продолжается. Кроме того, в республике благоустраиваются дворы и общественные территории, решается вопрос с модернизацией системы водоснабжения, реформируется система обращения с твердыми бытовыми отходами. Села и аулы обеспечиваются современными дорогами. Это повлияет и на туристическую, и на инвестиционную привлекательность республики, а кроме того повысит качество жизни граждан. Как сказал Рашид Темрезов, республике предстоит большая работа по подготовке к празднованию 100-летия образования, которое будет отмечаться в 2022 году.