Беглый мэр Ставрополя избирается в Европарламент со своей «Партией Любви»

«Партия Любви», созданная бывшим российским чиновником участвует в выборах в Европарламент в Брюсселе. Политическая стратегия бежавшего из России Дмитрия Кузьмина проста — любовь, благоденствие и процветание. И никакой внятной программы.

Беглый чиновник, получивший во Франции статус политического беженца, решил объединить русскоговорящих европейцев и всех сочувствующих его идее под знаменем любви. Его партия так и называется — Liebe (нем. — любовь).

На серьёзный политический проект объединение не тянет — на официальной странице Liebe в Facebook нет никакой внятной программы. Единственное озвученное предложение — дарить европейским молодожёнам по 10 тысяч евро. Безвозмездно и безвозвратно даже в случае развода. Касается такая мера и гетеросексуальных, и гомосексуальных браков.

Liebe пропагандирует общечеловеческие ценности. Фото: www.facebook.com/love.dmitrykuzmin/Фото: Социальные сети

Кроме того, представители объединения считают, что «все решения нужно принимать с любовью», «люди должны сплотиться вокруг идеи любви», «любовь превыше всего» и т.д. Иначе говоря, Дмитрий Кузьмин подошёл к политике со свойственной ему долей новаторства. Бывший глава Ставрополя пропагандирует главную человеческую ценность, завоёвывая сердца простого рабочего люда. И манифестирует знакомые каждому с детства истины, как официальные законы.

И партия пользуется реальной популярностью. На официальную страничку Liebe в Facebook подписано более 4 миллионов человек. Кузьмин пользуется приёмами, известными с его предвыборной компании в Ставрополе — покупает людское внимание добротой и позитивистскими ценностями. Поздравляет с днём рождения всех, от британской королевы Елизаветы II, до испанского футбольного клуба Реал Мадрид, не обходя вниманием знаменитых актёров и вообще любых всеобщих любимцев.

Liebe поздравляет всех, кто популярен, собирая богатый урожай одобрения. Фото: www.facebook.com/love.dmitrykuzmin/Фото: Социальные сети

При этом у «Единственная русскоговорящая партия Европы» есть реальная возможность попасть в Европарламент. Представители Liebe с лёгкостью собрали необходимые 4 тысячи подписей, гарантирующие участие. В бюллетени «Партия Любви» попала под номером 30.

Решающим моментом для Liebe станет 26 мая — день голосования. Вполне реально, что представитель удивительного объединения сможет стать членом Европарламента в Брюсселе. Но это точно будет не сам Кузьмин — у бывшего мэра Ставрополя нет гражданства ЕС. Впрочем, это вряд ли сильно волнует идейного вдохновителя и лидера партии.

Напомним, что предприниматель Дмитрий Кузьмин выиграл выборы на место мэра Ставрополя в 2003 году. Предвыборная компания проходила под лозунгом «Быть Добру!» и также использовала общечеловеческие ценности в качестве основного ориентира и метода воздействия на избирателей. Именно он стал первым в крае политиком, начавшим рассылать именные открытки с поздравлениями и подарки ветеранам.

Liebe позиционируется, как «Единственная русскоговорящая партия Европы». Фото: www.facebook.com/love.dmitrykuzmin/Фото: Социальные сети

В 2007 году против сподвижников Кузьмина завели серию уголовных дел. В разработку попал и сам мэр. Его обвиняли в шести эпизодах нарушения УК РФ, ущерб от действий мэра оценили в 19 миллионов рублей.

Самым скромым из инкриминируемых преступлений была аренда дорогой иномарки BMW X5. Её использовал сам Кузьмин. Также его считали причастным к нескольким эпизодам отчуждения государственных земель и имущества. Схема была проста: администрация Ставрополя брала кредит в банке, а в роли поручителя выступало муниципальное предприятие. Когда деньги нарочито не возвращались, банк перепродавал государственную собственность частным владельцам. Так, например, краевая столица в конце 2003 года лишилась городских электросетей.

Кроме того, следователи нашли в действиях бывшего главы Ставрополя нашли махинации с жильём. По этой информации, в 2005 году он оформил договор обмена жилых помещений муниципального фонда. Администрация «поменяла» роскошный дом с участком за 4,9 миллионов рублей на квартиру за 1,3 млн. Получателем такого подарка оказался один из чиновников краевого правительства из команды Кузьмина.

Кроме того, Дмитрий Кузьмин подозревался в незаконной покупке бронированной машины за государственный счет, а во время обыска правоохранители нашли у него в кабинете нацистcкие флаги и символику.

Всё это вынудило его бежать из страны в ночь с 3 на 4 декабря 2007 года. После он скрывался в Европе, был арестован в Австрии по линии Интерпола, но в итоге об экстрадиции сторонам так и не удалось договориться. Перебравшись во Францию, Кузьмин получил статус политического беженца, а в 2017 году переехал в Германию, где лучше всего прижилась его идея с «Партией Любви».