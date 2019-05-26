2019-05-26T10:41:52+03:00
Происшествия

В Дагестане "Приора" попала под КамАЗ: трое погибших

Страшная авария произошла на въезде в Дербент
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Фото с места ЧП.Фото с места ЧП.
Изменить размер текста:

В Дагестане произошло смертельное ДТП на въезде в город Дербент.

- Сигнал о страшной дорожной аварии поступил от очевидцев в половине десятого вечера 25 мая. Стало известно, что водитель "Лады Приоры" не справился с управлением и влетел под КамАЗ, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" местные правоохранители.

Водитель и два пассажира легковушки погибли на месте еще до приезда вызванной очевидцами дежурной бригады медиков. тела людей пришлось в буквальном смысле вырезать из покореженного корпуса машины. Автомобиль их восстановлению не подлежит. Водитель КамАЗа серьезно не пострадал, отделался шоком и ушибами. Ему оказали помощь медики.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

По факту дорожной трагедии ведется проверка. Идет выяснение причин аварии. По предварительным данным, в момент ДТП оба водителя были трезвы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото с места ЧП.

Фото с места ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Ставропольчанка пыталась убить мужа садовым инвентарем
Во Владикавказе упавшее от сильного ветра дерево убило человека
Звёзды отечественного шоу-бизнеса приехали на кинофестиваль «Герой и время» на Ставрополье
Девушка с огромной змеёй пришла в банк и попала на видео
Голодный дагестанец избил и ограбил двух угостивших его индийских студентов
На Ставрополье 81-летняя бабушка помогла поймать грабителя
Лже-медик без образования работал в дагестанской клинике
В Дагестане произошло землетрясение в 4,5 балла
Дагестанский депутат арестован по делу о махинациях на 370 миллионов
«Сбербанк» снижает ставки по ипотечным кредитам
На Ставрополье в ванной утонула маленькая девочка
В Ессентуках стартует международный Фестиваль фейерверков 2019
Купальный сезон 2019 в Ставрополе откроется 1 июня
На Ставрополье задержан пьяный водитель скутера
«Сбербанк» поздравляет коллег с днём предпринимателя
Град со шквальным ветром вновь обрушится на Ставрополье на выходных
Банду, вымогавшую миллионы у бизнесменов, задержали на Ставрополье
Школьник из Невинномысска стал победителем Международного конкурса в Китае
В Ставрополе годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки
В Ингушетии на рынке произошел крупный пожар
В ДТП в КБР пострадали шесть человек
В Махачкале нашли пропавшего десятилетнего мальчика
На Ставрополье мужчина изнасиловал бывшую сожительницу
В КЧР ищут мужчину, расстрелявшего из пистолета своего земляка
Антимонопольщики завели дело на правительство Дагестана