В Дагестане "Приора" попала под КамАЗ: трое погибших

В Дагестане произошло смертельное ДТП на въезде в город Дербент.

- Сигнал о страшной дорожной аварии поступил от очевидцев в половине десятого вечера 25 мая. Стало известно, что водитель "Лады Приоры" не справился с управлением и влетел под КамАЗ, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" местные правоохранители.

Водитель и два пассажира легковушки погибли на месте еще до приезда вызванной очевидцами дежурной бригады медиков. тела людей пришлось в буквальном смысле вырезать из покореженного корпуса машины. Автомобиль их восстановлению не подлежит. Водитель КамАЗа серьезно не пострадал, отделался шоком и ушибами. Ему оказали помощь медики.

Фото с места ЧП.

По факту дорожной трагедии ведется проверка. Идет выяснение причин аварии. По предварительным данным, в момент ДТП оба водителя были трезвы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.