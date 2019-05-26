2019-05-26T14:03:20+03:00
Общество

По лестнице на фестиваль ходили

В Железноводске открылся международный кинофорум «Герой и время»
Анна БОРИСОВА
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В Железноводске открылся международный кинофорум «Герой и время»В Железноводске открылся международный кинофорум «Герой и время»Фото: Анна БОРИСОВА
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Ровно за полчаса до начала прохода гостей кинофестиваля «Герой и время», который открылся в Железноводcке, стихли ливень и сильный ветер, выворачивавший зонты.

Однако и сам проход по красной дорожке стал для многих настоящим испытанием. Ковровая дорожка - всего 190 метров - была проложена по каскадной лестнице, начиналась между деревьями, образующими над ней зеленый шатер, и продолжалась по открытому пространству с несколькими пролетами ступенек. Затем делала прямой разворот на 90 градусов и заворачивала в недавно отремонтированный Дворец культуры. Особенно сложно было спускаться по ступенькам гостьям в длинных платьях и на высоких каблуках.

В Железноводске открылся международный кинофорум «Герой и время»

В Железноводске открылся международный кинофорум «Герой и время»

Но все справились. Известный писатель и член квартета авторов фестиваля Захар Прилепин, вел под руку Татьяну Веденееву, которой люди скандировали: «Таня, Таня!». Елена Захарова спускалась в небесно-голубом платье с голой спиной и длинным шлейфом, держала край в руках и так давала автографы. Когда за спиной услышала внезапное: «Да это же Гусева!», рассмеялась. Может быть кто-то мог забыть ее фамилию, но улыбку точно ни с кем не перепутаешь.

Владимир Меньшов, мэтр отечественного кинематографа, шел под руку с Яной Поплавской, когда-то на всю страну известной как Красная Шапочка, и отказывался от автографов. Актер Эвклид Кюрдзюдис, напротив, раздавал автографы, фотографировался со всеми, кто смог до него дотянуться, подходил к ограждению, открыв руки, будто хотел обнять стоявших за ним людей. Неожиданно даже для ведущего на красной дорожке возник актер Евгений Дятлов и невозмутимо прошествовал в пиджаке модного покроя. Алика Смехова прошла по дорожке вместе с сыном Матвеем. Иностранные гости, которые будут представлять свои фильмы на конкурсе, шли отдельной группой.

Отметим, что в конкурсной программе фестиваля представлено 18 стран. Ажиотаж у зрителей вызвало появление на дорожке Сергея Безрукова. Он открыто улыбался и общался с любителями автографов и селфи со звездой, остальным приветливо махал рукой. Завершали проход гостей известные в крае и за его пределами актеры ставропольского академического театра драмы Борис Щербаков и Александр Ростов. Александр Владимирович шутил, пел и громко призывал публику приветствовать земляков.

На повороте ко Дворцу гостей встречали мэр Железноводска Евгений Моисеев, президент фестиваля Сергей Пускепалис, первым спустившийся по красной дорожке, зампред правительства Ставрополья Ирина Кувалдина и депутат Госдумы Ольга Казакова. Евгений Моисеев в интервью «Комсомольской правде» отметил, что такие грандиозные мероприятия, каким стал международный фестиваль, помогают привлекать на Кавминводы новых туристов и помогают благоустраивать город для жителей.

В Железноводске открылся международный кинофорум «Герой и время» Фото: Анна БОРИСОВА

В Железноводске открылся международный кинофорум «Герой и время»Фото: Анна БОРИСОВА

Со сцены авторы фестиваля Сергей Пускепалин, Захар Прилепин, Эдуард Бояков и Вадим Горяинов выходили по очереди с Татьяной Веденеевой, Аликой Смеховой, Ровшаной Курковой, рассуждали о природе героизма, о роли кино не только в развлечении, но и в воспитании, и о задачах фестиваля. Он, по мнению Сергея Безрукова, призван стать зеркалом отечественного и мирового кинематографа.

Пускепалис вручил первую призовую статуэтку актеру и режиссеру Владимиру Меньшову, которому в сентябре исполняется 80 лет. Программа фестиваля насыщена ретроспективой его фильмов.

Конкурсная программа фестиваля объединяет игровое и неигровое кино. Авторы фестиваля демонстрировали нарезку фильмов и представляли жюри, в которое вошли известные писатели, - отец всех «дозорных» Сергей Лукьяненко, журналисты, актеры, критики. Неожиданностью стало представление в качестве члена жюри Лидии Федосеевой-Шукшиной. Она с трудом встала, когда ее объявили, опираясь на трость, но держалась с достоинством звезды. Пускепалис со сцены вспоминал, что для него значит родной Железноводск, как его любили родители, вспомнил свою учительницу, которой уже 94 года и попросил зал поаплодировать «Николаевне». И рассказал, что давно хотел показать красоту города как можно большему количеству людей.

Выступления авторов фестиваля и гостей перемежались хореографическими постановками, в которых в модерновой форме была показана и история кино, и даже сцены из известных всем фильмов — от «Кавказской пленницы» до «Титаника». После торжественной церемонии показали «Любовь и голуби» - всенародно любимую комедию Меньшова. А закончился первый день выступлением Пелагеи у стен Пушкинской галереи — одного из самых известных символов Железноводска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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