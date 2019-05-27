«Я пришел убивать, чтобы был резонанс»: 73-летний филолог напал на редакцию газеты «Родина» в Ставрополе

В Ставрополе произошло нападение на редакцию газеты «Родина» — партийное СМИ КПРФ. 73-летний филолог, оскорблённый отказом редактора публиковать его статьи, ранил ножом четырёх человек. Пострадавшие госпитализированы с различными ранениями.

Людмила Борисова о нападавшем мужчине 00:00 00:00

— На протяжении долгого времени мужчина ходил в редакцию и просил опубликовать его материал, статью. Чего конкретно касался материал — не помню. Когда он пришёл и в очередной раз услышал отказ, он достал нож и порезал редактору лицо, — сообщила «КП - Северный Кавказ» Людмила Борисова, редактор сайта kprf26.ru.

Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, угрозе жизни пострадавших нет. Двое пострадавших госпитализированы, а ещё двоих пострадавших отпустили домой — они получили лишь небольшие порезы.

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— Сейчас нападавший задержан, полиция проводит все необходимые действия. Уверен, что правоохранители оперативно разберутся во всех мотивах и обстоятельствах, а правосудие — определит наказание. Держу ситуацию на личном контроле, — написал в Instagram Владимир Владимиров.

Как сообщили источники «КП», последние несколько дней мужчина числился пропавшим без вести и, более того, состоял на учёте в психоневрологическом диспансере.

— Пострадали четыре человека. Это редактор Николай Бондаренко, а также Владимир Таций, Виктор Зиновьев и Виталий Гушло. Зиновьев и Таций порезы рук, главред порезы лица. Мужчинам самим удалось скрутить нападавшего. Ну а нож нападавший пронес в редакцию в газете, — сообщил «КП» источник, близкий к редакции.