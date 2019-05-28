Захар Прилепин: «В ДНР пока не собираюсь, мне запретили въезд»

«НАДО ОТНИМАТЬ ДЕНЬГИ У БОГАТЫХ»

- Во время встречи с журналистами вы сказали, что в России людоедский режим. А кто кого ест?

- Ну что мы будем кривляться. Конечно, это так! В России людоедский режим, состоящий из упырей. Любой социальный режим, где есть богатые и бедные, где есть список «Форбс» из 185 миллиардеров и 20 миллионов людей, которые живут за чертой прожиточного минимума, - людоедский.

- Это какая-то российская особенность капитализма?

- Нет, обычный капитализм, просто большая страна и поэтому все обострено. На самом деле английский, британский, латвийский, польский — все то же самое, что и везде. У нас просто он акцентирован пространством, территорией и бывшим социализмом, все это замечают.

- А для России вообще какой "изм" был бы более гуманным?

- Социализм был бы негуманным и очень жестоким, но он был бы правильным вариантом развития любых событий, конечно же. Надо жрать богатых, отнимать у них деньги, перепиливать. Как там у Шарикова- «Взять бы все и поделить!» Это все правда, так и надо сделать: отобрать и поделить!

- Вы также сказали, что люди, делающие современное кино в России, мыслят западными категориями и снимают не про Россию. Поясните, что вы имеете в виду?

- Да что тут еще пояснять! Они придумывают себе каких-то псевдо-квази-русских, которые им необходимы для кино, которые в кино у них разговаривают нестественно. Я не выношу все это! Как будто они никогда не видели русских людей, никогда с ними не сталкивались! Может, их в автобусе прокатить?!

- А вы себя органично чувствуете среди простого народа?

- Я живу в деревне Ярки Нижегородской области, где нет медицины, школы, театра, библиотеки, где вообще ничего нет, это анти-жизнь. Рядом деревня Пионерская, там тоже ничего нет. Это заброшенные поселки в Керженских лесах. Я там живу, причем не первый год уже, среди людей, которые живут, умирают, разговаривают, похмеляются у меня с утра.

- Эти люди вас понимают?

- Ну не знаю, я для них такой отчасти инопланетянин, у меня деньги всегда есть, хорошая машина, дети бегают. Со мной живут моя жена, четверо детей, охранник и трое собак. Для них я странный человек.

- В России нет интеллигенции типа Шукшина, Распутина, которая была бы близка к народу?

- Нет. И вообще интеллигенции нет, потому что они все уроды, упыри и враги России.

- И примирить их с народом никак не получится?

- Так они никогда не встречались! Чтобы примириться, надо увидеться хотя бы один раз.

- Если говорить о литературе деревенщиков, вы согласны с тем, что она была порождена госзаказом?

- Это вранье. Какой заказ для Можаева, Распутина, Абрамова?

- Воспевание человека труда.

- Я могу сейчас сказать, что вам дали госзаказ сделать интервью с сопредседателем Объединенного народного фронта Захаром Прилепиным и вы выполняете заказ. Вы скажете: я? Да никогда в жизни! Я просто брала интервью. А вам скажут: да нет, это заказ! Его пиарят, потому что он государственная власть. Так что это все не имеет никакого отношения к действительности. А Можаев, Распутин, Абрамов — они просто великие русские писатели, которые писали про своих бабушек, дедушек, близких соседей. Никакого госзаказа не существовало.

- А вообще госзаказ в искусстве должен быть?

- Лучше, если бы он был. Потому что сейчас существует такой незримый заказ от сообщества людей, которые востребуют что-то. Есть люди, которые в Екатеринбурге прыгают против храма. Есть те, кто считает, что Крым и Донбасс — не наши. Это огромное сообщество людей, культурных элит, театральных, кинематографических, литературных, у которых есть свои определенные представления. Сила этой среды - абсолютна, довлеюща, она гораздо более опасна и влиятельна, чем любой госзаказ. Никакой Шойгу, никакой Грызлов, никакой Иванов, Нарышкин, Путин — никто не сопоставим по силе влияния с этой огромной, непререкаемой, мощной, бдительной средой упырей, которая съедает все на своем пути.

- Тогда в чем должен заключаться госзаказ?

- Должно быть сосуществование риторики и практики. Когда государство говорит «Крым — наш, Донбасс - наш, Сирия — наша, Венесуэла — наша», Победа, Бессмертный полк, то оно должно само таким образом жить, выходить в Бессмертном полку, воевать, отправлять сыновей в армию, жен заставлять рожать в России. Тогда можно говорить о госзаказе, тогда все это будет работать.

«У МАЛЬЧИКОВ ВОЙНА — НЕ ТРАГЕДИЯ, ЭТО ПРОСТО ЖИЗНЬ»

- Критик Галина Юзефович написала, что в книге "Некоторые не попадут в ад" вы рассказываете о войне не как о трагедии...

- Она написала, что я — лучший писатель России в числе прочего.

- Но вы согласны с тем, что она говорит о книге?

- Каждый текст пишется со своей определенной целью. Допустим, стихи Сергея Есенина: «Дорогая, сядем рядом, Поглядим в глаза друг другу, я хочу под кротким взглядом слушать чувственную вьюгу». А где там крестьянство? А где там народ России? А где там Ленин, Троцкий?.. Текст под названием «Некоторые не попадут в ад» написан мной о себе самом. Там есть шесть персонажей, которых я описываю. Он написан как лирическое строение. С него нельзя спросить, почему там нет Болконского, Наташи Ростовой, Раскольникова и Павла Власова. Там про другое написано. Это маленький, узконаправленный текст про то, что происходило со мной самим.

- А что там происходило? Не трагедия?

- Это просто девочкин взгляд. Девочка посмотрела: ей надо, чтобы война была как трагедия, чтобы все мальчики рефлексировали: ай, мы убиваем людей, они умерли, они лежат в земле, съедаемые червями. У мальчиков нет такой трагедии. Они идут и убивают друг друга и нормально себя чувствуют, у них ничего происходит по этому поводу. Только девочки, типа Гали Юзефович, сами для себя придумали, что это трагедия. А это просто жизнь как таковая. Они пришли и у них нет другой работы. Они друг в друга стреляют из больших и маленьких железных штук. И стараются друг друга убить. Ничего в этом нет, никакой проблемы, это обычное времяпрепровождение. Это 21-й век и частью еще 20-й придумал антитеорию гуманизма, что якобы теперь все должны жить хорошо. Это все неправда! И Галя Юзефович просто про это не знает, а если знает, не может поверить, что в мире идет 42 войны одномоментно. Гибнет гораздо больше людей, чем в Средневековье, Древнем Риме, Древней Греции. Люди воюют, воюют, воюют, убивают друг друга, не переставая. А она говорит: почему они стреляют друг друга, не стесняется этого! Нужны же какие-то смыслы для этой войны! Нет, они есть, я могу про них рассказать, но просто, Галя, ты не в курсе, что это обычная история, которая никогда не прекращалась!

- Но война - это же ненормальная история!

- Это нормально! Как рожать из себя детей. Они выходят из женщины, все в крови, они могут женщину убить, уничтожить живое существо, можно же их не рожать? Вообще в жизни можно много чего не делать. Что значит ненормально, если люди все время своего существования воюют. Почему? Потому что есть язык, нация, родина, осмысление, причастность. Если кто-то при вас насилует вашу дочь, вы скажете - это ненормально вступиться за нее и убить насильника? Нормально. Так почему же война — ненормально, если вот здесь нормально? Нормально, если например люди, живущие на Донбассе, а их там 4 миллиона человек, не считают себя украинцами или считают, но не теми украинцами, которыми им предлагают стать? Они говорят, мы другие, мы дети Ковпака, Котовского, Махно, Богдана Хмельницкого, Владимира Красное Солнышко! Мы не дети Шухевича и Бандеры. А им говорят: отстаньте, идите в эту Украину, вас там сейчас накормят, денег дадут. Они: не, мы не хотим, мы хотим русскими быть. Быть русскими! И мы будем воевать за право быть русскими! А им: ну это же ненормально, что вы воюете за какую-то фигню? Будьте нормальными украинцами, получите дотации, пенсии. Я не понимаю, о чем вы говорите!

- То, что сейчас происходит на Донбассе, после Захарченко, вам нравится?

- Это неважно. Любой конфликт, чеченский, кавказский, сибирский, астраханский, архангельский, всегда включает в себя какие-то вещи, которые нам могут быть несимпатичны. Приходит какой-то начальник, наместник, который ворует деньги, что-то подпиливает, какого-то хорошего парня, героя, расстрелял...

- Там сейчас именно это происходит?

- Я этого не говорил! Просто всегда в жизни могут быть вещи, которые нам несимпатичны, но земля — священна, выбор народа — священен, и поэтому я готов смириться со временными человеческими неудобствами.

- Вы планируете вернуться на Донбасс?

- Будет необходимость, вернусь, пока не собираюсь. Мне въезд на территорию ДНР запрещен. Там новая команда, она меряет все по-новому. Она не хочет, чтобы команда Захарченко им мешала. Ну и пускай работают, как хотят.

- Скоро пять лет конфликту на Донбассе. Возможно ли, что он перестанет быть зоной отчуждения, конфликта?

- Не знаю, что сказать: может, перестанет, может, нет... Есть Южная Осетия, Абхазия, Приднестровье — это всегда зона отчуждения и конфликта. Мы разрушили Советский Союз, у нас любые окраинные территории будут местом приложения разнообразных конфликтных интересов. Вот так получилось из-за Ельцина, у нас есть такие территории, и они будут всегда.

«20 МЛН УКРАИНЦЕВ ПОЛУЧИЛИ БЫ РОССИЙСКИЕ ПАСПОРТА»

- Как вы считаете, удастся ли новому президенту Украины Владимиру Зеленскому...

- Не удастся. Он временный, никчемный понторез. Как началось, так и закончится.

- Референдум о мире нужен?

- Ерунда все это! Он ничего он не может сделать из того, что предлагает. Просто ритор.

- Что вы можете сказать о законе об украинском языке как государственном?

- Очень хороший закон, который заставит огромную часть украинцев понять, что шуток не будет ,что если они ощущают себя отчасти пророссийскими, русофильскими, обращенными в сторону Востока или Севера, то их никто не пожалеет. У них будут выдавливать все русское, разумное, человечное.

- Выдача российских паспортов для жителей Донбасса не приведет к тому, что большинство переедет в Россию?

- Они не переедут. У них там дома, квартиры, семьи, работа — никто никуда не переедет. Я думаю, если реально дать им российское гражданство, то не 4 миллиона жителей Донбасса, а где-то миллионов 20-25 украинцев с удовольствием его получили бы. Что удивило бы необычайно всю Украину. Это правда. Большинство из них ощущают себя потерянными русскими, хотя они при этом украинцы.

- Гаага потребовала от России освободить задержанных украинских моряков. Нужно освобождать?

- Я не слежу за этой ситуацией. У меня такое количество друзей, бойцов, ополченцев, которые уходили с заданием на ту сторону и теперь сидят в Харькове, Львове, Запорожье в тюрьмах, причем посажены по уголовным статьям, а не по ополченским. На самом деле с нашей стороны сидит людей гораздо больше, чем с их. Я даже не очень понимаю, как можно всех на всех менять. Нужно вычленять не просто сидящих по ополченским — террористическим и сепаратистким - статьям, там огромное количество наших людей, которые пересажены как уголовники. Они просто сидят, наши братья. Я даже не знаю, как в этом разобраться. Для этого нужно всю Украину завоевать, чтобы разобраться. Нужно менять политический режим на Украине. Они там мстительно ненавидят очень много персонажей, которые, выйдя из тюрем, будут им несимпатичны. Вот все: Сенцов, Сенцов, Сенцов... Там, кроме Сенцова, с нашей стороны еще огромное количество людей, которые сидят на бессудных, нелепых, абсурдных основаниях. Никто в России про них не говорит, не вспоминает. В Интернете я переписываюсь с десятками жен, матерей, у которых отобрали детей и они сидят за Одессу, за Харьков, за пророссийские митинги.

- Что они просят у вас?

- Они говорят: спаси наших мужей, наших детей! Сделай что-нибудь, чтобы их отпустили на волю! А я не могу.