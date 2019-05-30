В КБР задержаны замначальника ГИБДД и 11 его подчиненных

В Кабардино-Балкарии задержали заместителя начальника республиканского управления ГИБДД и еще 11 полицейских, включая тех, что занимают или занимали руководящие должности в районных подразделениях местной Госавтоинспекции.

Как сообщает пресс-секретарь МВД России Ирина Волк, сотрудники полиции задокументировали систематическую коррупционную деятельность указанных силовиков.

После проверки выяснилось, что автоинспекторы по распоряжению замначальника ГИБДД и под контролем территориальных начальников регулярно брали взятки у водителей, возивших алкоголь по федеральной трассе "Кавказ".

Взятки брали по-крупному. Фото: СКР РФ

- По версии следствия, в 2017 - 2018 годах сотрудники МВД по КБР за обеспечение беспрепятственной незаконной перевозки нелегального спирта взяли не менее 42 млн рублей взятками. Руководил преступным сообществом замначальника республиканского ГИБДД. - уточняют в СКР РФ. - Задержанные подозреваются по статьям "организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения" и "получение взятки организованной группой в особо крупном размере".

Отмечается, что банда коррупционеров работала по законспирированной схеме систематического обогащения. И по сути продавала возможность беспрепятственного проезда всем, кто незаконно перевозил этиловый спирт по КБР, а также через КПП "Малка".

- Проведено более 30 обысков в служебных помещениях, а также по местам жительства фигурантов и других людей, проверяемых на причастность к преступному сообществу, - добавили в Следственном комитете России.