2019-05-30T16:31:56+03:00
Общество

Сын Рамзана Кадырова снялся в популярном сериале

В «Воскресшем Этургуле» Адам Кадыров исполнил эпизодическую роль [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Рамзан и Адам КадыровыРамзан и Адам Кадыровы
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Сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров снялся в историческом сериале «Воскресший Этургул», посвящённом моменту формирования Великой Османской империи. 11-летний мальчик сыграл эпизодическую роль.

— Адам развивается во всех направлениях: отлично учится в школе, активно занимается спортом, завоёвывая различные награды. И вот, он принял участие в съёмках популярного сериала «Воскресший Этургул». Во время съёмочного процесса внук Ахмата-Хаджи Кадырова показал все свои способности с лучшей стороны, — сообщил «КП - Северный Кавказ» глава Шалинского муниципального района Турпал-Али Ибрагимов.

Сын Кадырова снялся в историческом сериале.Адам Кадыров появляется в кадре на первых секундах

Сам Рамзан Кадыров является поклонником сериала — 1 мая исполнители главный ролей Джошкун Дженгиз и Соньмез Нуреттин, а также режиссёр Боздаг Мехмет приезжали в гости к главе Чеченской Республики.

Действие сериала «Воскресший Этургул» происходит в XIII веке в Турции. Сюжет повествует о восхождении и жизни Эртугрула-бея, отца Османа I, основателя Османской империи. Множеством сюжетных линий и хитросплетениями интрег сериал напоминает «Игру Престолов», но в восточном колорите.

Адам Кадыров (справа) с актёрами сериала

Адам Кадыров (справа) с актёрами сериала

ИСТОЧНИК KP.RU

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