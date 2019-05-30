Полиция начала проверку после массовой драки с поножовщиной у студенческого общежития во Владикавказе

Полиция Северной Осетии проводит проверку из-за массовой драки на пороге студенческого общежития Горского аграрного университета во Владикавказе. В соцсети появился ролик, заснявший нападение мужчин на обучающихся в ВУЗе:

Со слов очевидцев, некий Артур потребовал от убиравших территорию молодых людей не выбрасывать мусор в "его" баки перед общежитием. Один из парней сделал мужчине замечание, на которое посыпались угрозы "разобраться по-мужски".

Массовая драка с поножовщиной произошла в Северной Осетии.

И уже через несколько минут, как говорят свидетели, приехала толпа незнакомцев - они выхватили из рук студентов вилы, грабли и прочий инвентарь и бросились дубасить ими всех подряд. Жильцы общежития утверждают, что кто-то из незнакомцев пришел на разборки с ножом. Одного студента поэтому увезли в больницу с ножевым ранением.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сказали в МВД республики. - Пострадавший находится под наблюдением медиков в больнице.

Отмечается, что после драки в отделение полиции забрали около 10 человек.