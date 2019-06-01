В Домбае погиб турист, упавший с канатной дороги

Турист случайно упал с канатной дороги в Домбае, одном из самых популярных горнолыжных курортов Северного Кавказа. Мужчина погиб от травм на месте. Об этой информации сообщает управление МЧС по республике Карачаево-Черкесия, где расположен курорт.

- В полдень 1 июня нам поступило срочное сообщение о том, что в поселке Домбай с канатной дороги второй очереди упал мужчина, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Очевидцы вызвали на место врачей и спасателей. Они констатировали смерть упавшего. Спасатели транспортировали тело погибшего туриста вниз в в поселок.

Сейчас устанавливается личность погибшего, а также место, откуда он приехал на отдых в Домбай. По предварительной информации, перед падением с канатки мужчине внезапно стало плохо с сердцем. Он не удержался на кресле подъемника и свалился вниз на острые камни.

Тело погибшего местные медики передали сотрудникам полиции для проведения соответствующих экспертиз. Решается вопрос о проведении доследственной проверки по факту гибели туриста.