Кадыров про уничтожение памятника маршалу Жукову на Украине: "хотели сделать жест в сторону запада, на просчитались"

Рамзан Кадыров прокомментировал уничтожение памятника Георгию Жукову в Харькове. В воскресенье, 2 июня, у Дворца спорта националисты снесли бюст маршала Советского Союза на съезде партии "Доверяй делам" после слов руководителя восточного крыла запрещенного в России "Национального корпуса" Максима Жорина о том, что "пророссийским политикам" нет места на Украине.

- Уверен, что сотни городов мира посчитали бы за честь иметь в своих парках, скверах и на площадях памятник Георгия Жукова. Если в Харькове сектористы и корпусисты снесли его бюст, они ничем не прославились, а покрыли себя позором, - написал Рамзан Кадыров в своем аккаунте в Telegram.

По мнению чеченского лидера, "погромщики хотели сделать жест в сторону запада, но просчитались", поскольку даже в самом Берлине, повергнутом войсками Жукова, с его слов, "никому не пришло бы в голову совершать подобные позорные действия".