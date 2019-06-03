Клип на песню ставропольского рэпера набрал в Youtube 24 млн просмотров

Клип на песню рэпера из Ставрополя Павла Литвиненко набрал в YouTube больше 24 млн просмотров. Трек "Нам надо дыма" музыкант выложил в сеть еще в 2017 году. И в первом видео рэп Павел читал в дороге, сидя за рулем. Запись уже тогда собрала нескромные 75 тысяч просмотров.

Павел родился и вырос в Ставрополе и музыкой занимается с детстваФото: СОЦСЕТИ

Но позже на одном из каналов YouTube появился клип с той же песней, который просмотрели аж 24 млн пользователей:

Клип на пеню ставропольского репера набрал 24 млн просмотров.

Как видим, ничего сверх замысловатого авторы накручивать не стали, а сыграли на любви сильного пола к резвым авто. В кадре видны только дрифтующие машины, из под колес которых валит дым. И судя по номерам автомобилей, снимали его у нас на Северном Кавказе.

- Это в Чеченской Республике. В Грозном, как я понимаю, потому что "95" и "05" регион указан, - заметил один из пользователей.

Солисту Павлу Литвиненко 23 года. Музыкой с ним занимаются еще двое: Николай Соболев и Сергей Кондратьев.Фото: СОЦСЕТИ

Вместе с Павлом музыкой занимаются еще двое молодых парней Сергей Кондратьев и Николай Соболев (не путать с популярным блогером). Песни они втроем выпускают от имени группы "Литвиненко". Сами исполнители говорят, что смешали рэп с шансоном, поэтому и зацепили слушателя. Причем, как оказалось, понравилось их творчество не только слушателям в России:

- Уважение и из Польши! - оставляют отзывы фанаты.