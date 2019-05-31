В Ставрополе страус высиживает и кормит оставленных матерью птенцов

В Ставрополе страус Сёма выхаживает и кормит птенцов, оставленных матерью. Малышам всего 9 дней, но заботы о потомстве полностью возложены на отца семейства — страусиха ушла и бросила детей.

Сёма и его птенцыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

22 мая в Ставропольском зоопарке произошло редкое и знаковое события — впервые за несколько лет в семействе страусов эму появились птенцы. Интересно, что родительские обязанности полностью легли на самца. Страус по имени Сёма полностью занимался потомством. Нерадивая «супруга» только отложила яйца, а высиживал и грел их папа. Он же продолжает заботиться о детях после рождения — кормит из своего клюва и всячески ухаживает за любимыми страусятами. Нерадивую мать даже отселили от птенцов.

Страус эму заботится о брошенных мамой птенцах в Ставропольском зоопарке.Видео: пресс-служба парка Победы

— Во-первых, рождение именно эму — это действительно очень редкое и значимое событие для нас, — рассказал «КП - Северный Кавказ» директор зоопарка Александр Мироненко. — Сейчас они чувствуют себя очень хорошо, полностью здоровы. Но им пока нужна защита, ведь зоопарк в лесу, а здесь и куницы, и собаки. Но Сёма боевой и мы присматриваем. В обиду не дадим. А что касается ответственности отца за выращивание потомства, то это характерная особенность вида. Так природа решила Мы и самку-то отселили, потому что папа её отгоняет. Не доверяет ей, сам хочет заботиться о страусятах.

Сёма кормит и заботится о птенцахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Продавать или отдавать птенцов пока не собираются. Но, когда страусята подрастут, их, скорее всего, обменяют на других животных, чтобы расширять «коллекцию» зоопарка.

Но рождение страусят — не единственная хорошая новость. 26 мая семейство благородных оленей также порадовало руководство и гостей зоопарка пополнением. Милый, маленький оленёнок уже отлично держится на маленьких ножках и покоряет гостей своей беззащитностью и красотой.

Малышу-оленёнку всего 5 днейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— Малыш полностью здоров, хорошо кушает, с ним всё замечательно. Но пока у него, как и у страусят, нет имени. Но все наши гости могут принять участие в его жизни и помочь выбрать имена. Они будут очень вам благодарны. А победитель получит не только лавры, но и абонемент в наш зоопарк. — пообещал Александр Мироненко.