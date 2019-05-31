2019-05-31T13:05:11+03:00
Дом. Семья

В Ставрополе страус высиживает и кормит оставленных матерью птенцов

В городском зоопарке редкое пополнение [фото, видео]
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Страусят бросила мама, но выходил отецСтраусят бросила мама, но выходил отецФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Ставрополе страус Сёма выхаживает и кормит птенцов, оставленных матерью. Малышам всего 9 дней, но заботы о потомстве полностью возложены на отца семейства — страусиха ушла и бросила детей.

Сёма и его птенцы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сёма и его птенцыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

22 мая в Ставропольском зоопарке произошло редкое и знаковое события — впервые за несколько лет в семействе страусов эму появились птенцы. Интересно, что родительские обязанности полностью легли на самца. Страус по имени Сёма полностью занимался потомством. Нерадивая «супруга» только отложила яйца, а высиживал и грел их папа. Он же продолжает заботиться о детях после рождения — кормит из своего клюва и всячески ухаживает за любимыми страусятами. Нерадивую мать даже отселили от птенцов.

Страус эму заботится о брошенных мамой птенцах в Ставропольском зоопарке.Видео: пресс-служба парка Победы

— Во-первых, рождение именно эму — это действительно очень редкое и значимое событие для нас, — рассказал «КП - Северный Кавказ» директор зоопарка Александр Мироненко. — Сейчас они чувствуют себя очень хорошо, полностью здоровы. Но им пока нужна защита, ведь зоопарк в лесу, а здесь и куницы, и собаки. Но Сёма боевой и мы присматриваем. В обиду не дадим. А что касается ответственности отца за выращивание потомства, то это характерная особенность вида. Так природа решила Мы и самку-то отселили, потому что папа её отгоняет. Не доверяет ей, сам хочет заботиться о страусятах.

Сёма кормит и заботится о птенцах Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сёма кормит и заботится о птенцахФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Продавать или отдавать птенцов пока не собираются. Но, когда страусята подрастут, их, скорее всего, обменяют на других животных, чтобы расширять «коллекцию» зоопарка.

Но рождение страусят — не единственная хорошая новость. 26 мая семейство благородных оленей также порадовало руководство и гостей зоопарка пополнением. Милый, маленький оленёнок уже отлично держится на маленьких ножках и покоряет гостей своей беззащитностью и красотой.

Малышу-оленёнку всего 5 дней Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Малышу-оленёнку всего 5 днейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

— Малыш полностью здоров, хорошо кушает, с ним всё замечательно. Но пока у него, как и у страусят, нет имени. Но все наши гости могут принять участие в его жизни и помочь выбрать имена. Они будут очень вам благодарны. А победитель получит не только лавры, но и абонемент в наш зоопарк. — пообещал Александр Мироненко.

Оленёнок полностью здоров, но всё ещё побаивается бесконечно умиляющихся посетителей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Оленёнок полностью здоров, но всё ещё побаивается бесконечно умиляющихся посетителейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Я растила её с месяца!»: Зоозащитница из Тольятти несколько дней выручала щенка, угодившего в руки городской службы отлова
Но не все так однозначно. Девушка уверяет, что она просила вернуть щенка, а в ответ получала только обещания, а служба отлова ссылается на карантин и отмечает, что активистка нервничала зря
Новости 24
В Ставрополе из-за студвесны перекроют дороги
На Ставрополье водитель такси разбился в аварии
МРСК Северного Кавказа обеспечит беспербойное энергоснабжение всех пунктов приема ЕГЭ
В Ессентуках попался на взятке заместитель руководителя Ростехнадзора
Ставрополец с помощью трактора украл у земляка дом
В Северной Осетии произошло ДТП с участием полицейских
Подозреваемому в финансировании террористов экс-заместителю главы полиции Махачкалы продлили арест
В Дагестане дрифтер задавил ребёнка и попал на видео
Продолжается регистрация участников «Зелёного Марафона»
На Ставрополье грузовик снес патрульную машину с инспекторами
В Таджикистан из Ставрополя выдворили мигранта-вербовщика
Кадыров подарил 50 квартир в Грозном жителям чеченского поселка
На Ставрополье поставили рекорд высоты полета на аэростате
Самолет "Москва-Грозный", экстренно севший в Шереметьево, улетел в Чечню
Стала известна дата выборов губернатора Ставропольского края 2019
В Минераловодском округе летом организованно отдохнут и поработают около 10 000 школьников
В Ставрополе пять человек пострадали в аварии BMW и «Лады»
Петербуржца, не сообщившего о готовящемся теракте, оштрафовали на 20 тысяч рублей
В "Шереметьево" экстренно вернули лайнер, вылетевший из Москвы в Грозный
На 16-летнего ставропольца завели уголовное дело за продажу наркотиков
Ставрополец изнасиловал и забил до смерти собственного отца
На Ставрополье поймали мужчину с крупной партией боеприпасов
В селении Дагестана мальчик едва не погиб от укуса змеи
В жилом доме Ставрополя упала стена
У реки в Кабардино-Балкарии пропал 3-летний ребенок
Депутата гордумы Ставрополя лишили должности