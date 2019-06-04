2019-06-04T14:33:29+03:00
Спорт

Фетисов: «Кавказцам пора в хоккей, он развивает другое мышление»

Легендарный хоккеист считает, что жителям СКФО нужно проявить себя на льду
Андрей ЗОБОВ
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Вячеслав Фетисов считает, что развитие командных видов спорта даст толчок развитию всего Северного КавказаВячеслав Фетисов считает, что развитие командных видов спорта даст толчок развитию всего Северного КавказаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов обратился к молодёжи Северного Кавказа с предложением проявить себя в командных видах спорта: футболе и хоккее. По его словам, это даст толчок развитию этих видов спорта. И, кроме того, позволит «сформировать новый облик Северного Кавказа».

Экс-спортсмен и ныне сенатор Совета Федерации выступал перед молодыми людьми на Северо-Кавказском форуме по устойчивому развитию регионов в Нальчике. Он подчеркнул, что прекрасные физические данные позволят жителям регионов СКФО добиться серьёзных успехов в командных видах спорта.

— Вы блестяще физически развиты, но вам нужно идти дальше. Хватит бороться с утра до вечера! Я думаю, что пора играть в хоккей и в футбол, это тренирует совершенно другое состояние в обществе, другое мышление. Я считаю, что сама по себе эта идея имеет много интересного. То есть мы приносим экзотику туда, где она должна быть изначально, — сказал Фетисов.

Напомним, в ряде республик прослеживаются устойчивые тенденции развития командных видов спорта. В Дагестане и Чечне работают современные футбольные академии при клубах «Анжи» и «Ахмат», в Ингушетии создана детская хоккейная команда имени Вячеслава Фетисова. Успешно развивается команда «Аланские барсы» из Северной Осетии. В Грозном строится новая ледовая арена, которая станет базой для развития зимних видов спорта.

— Я точно знаю, что пацаны через 10 лет будут конкурировать с мировыми звездами. Характер есть, физически достаточно подготовлены, нацелены на победу, имеют всё необходимое. Не надо забывать, что хоккей – это борьба на льду, — резюмировал семикратный чемпион мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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